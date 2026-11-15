Ourense encara otra semana de lluvias pendiente de una posible ciclogénesis explosiva
PREVISION DEL TIEMPO
MeteoGalicia prevé lluvias en Ourense durante la semana del 16 al 22 de noviembre, con máximas que pasarán de los 19 a los 13 grados.
El paraguas seguirá siendo necesario en la ciudad de Ourense durante la semana del 16 al 22 de noviembre. La previsión de MeteoGalicia apunta a jornadas con precipitaciones y un descenso de las temperaturas a partir del miércoles. Tras un arranque suave, con máximas de hasta 19 grados el martes, los termómetros se quedarán en los 13 grados el jueves y el viernes. Las madrugadas también serán más frescas en la segunda mitad de la semana.
Lunes 16: chubascos y más probabilidad de lluvia por la noche
La semana comenzará con chubascos y temperaturas de entre 12 y 18 grados. MeteoGalicia sitúa la probabilidad de precipitación en el 55% tanto por la mañana como por la tarde, mientras que por la noche ascenderá al 95%. El viento soplará flojo del sur durante las horas diurnas y será variable al finalizar la jornada.
Martes 17: la jornada más templada de la semana
El martes dejará las temperaturas más altas del período, con 19 grados de máxima y 15 de mínima. Se esperan chubascos débiles por la mañana y nubes y claros durante la tarde, cuando la probabilidad de precipitación bajará al 40%. Por la noche volverá a aumentar hasta el 55%. El viento será flojo, del sur por la mañana y del sureste por la tarde.
Miércoles 18: comienza el descenso de las temperaturas
A mitad de semana llegará un cambio térmico perceptible. La máxima bajará hasta los 15 grados, cuatro menos que el martes, y la mínima descenderá a 10 grados. La lluvia débil será el escenario más probable de la jornada, acompañada de viento moderado del suroeste.
Jueves 19: ambiente más fresco y lluvias débiles
El jueves continuará la bajada de los termómetros, con valores previstos de 9 grados de mínima y 13 de máxima. MeteoGalicia mantiene la lluvia débil como el escenario dominante, por lo que todavía no se perfila una jornada de tiempo seco. El viento soplará flojo del suroeste.
Viernes 20: la madrugada más fría
La previsión sitúa el viernes como el día con la mínima más baja de la semana, de 6 grados, mientras que la máxima se mantendrá en los 13. Seguirán siendo probables las lluvias débiles, con viento flojo y variable. El contraste con el inicio de la semana se notará especialmente a primera hora.
Sábado 21: ligero repunte de las temperaturas
Para el sábado, MeteoGalicia apunta a una recuperación de los termómetros, con 15 grados de máxima y 8 de mínima. La lluvia débil sigue siendo el escenario más probable, aunque ganan algo de peso las alternativas de cielos despejados o con nubes y claros. El viento será flojo y variable.
Domingo 22: persiste la posibilidad de lluvia
La semana terminaría con 14 grados de máxima y 7 de mínima, según la previsión disponible. La lluvia débil continúa como la opción más probable, aunque aumenta la posibilidad de cielos despejados respecto a los días anteriores. Se espera viento en calma.
La previsión del fin de semana, al encontrarse a mayor plazo, está sujeta a cambios en las próximas actualizaciones de MeteoGalicia.
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