Ver el mañana

Las madres son las mejores profetisas no sujetas a religiones, mitos o leyendas. Las madres ven el futuro con claridad meridiana. Un ejemplo corriente: “Niño, no hagas eso que te vas a caer”. El niño, por supuesto, no hace caso y se cae. Y así con todo: “Pepe, tu amigo es un trepa, se aprovecha de ti, y en el momento en que pueda te traicionará”. Y Pepe, sin remedio, se verá traicionado por quien creía su leal amigo. “Pepita, ten cuidado, que de fuera vendrá quien de casa te echará”. Y Pepita ve cumplido el vaticinio. “Manolito, si sigues así, te llevas todas las papeletas y te la vas a ganar”. Y Manolito sale ganador. Así son las cosas.

Y esto me recuerda a Casandra, personaje destacado de la mitología griega. Casandra era una bellísima princesa, hija de los reyes de Troya, Príamo y Hécuba, que servía como sacerdotisa del dios Apolo. Pero Apolo, ay, Apolo, ese dios de hermosura incomparable, se enamoró de ella y le ofreció el don de la clarividencia a cambio de su amor. Casandra accedió al requerimiento y dijo “sí”, pero con un “sí” falso, en parte: se quedó con el don y seguidamente rechazó al dios. Entonces, este, al verse engañado, se enfadó, y furioso, la maldijo y castigó con algo terrible: vería el mañana fuere el que fuere, y lo diría, avisaría, alertaría, pero nadie creería sus predicciones. Y en esa maldición se centra la impotencia, la frustración de ver las evidencias que son aviso peligroso del que nadie hace caso, hasta ser víctimas de la propia dejadez. Llegado el momento, Casandra avisó mil veces de la dramática caída de Troya, pero nadie la escuchó.

Después pasó lo que pasó con la trampa que urdió Ulises y el gigantesco caballo de madera que los griegos tras diez años de asedio sin lograr tomar la ciudad, utilizaron como añagaza para entrar en la fortificada Troya. El famoso caballo fue el regalo envenenado que los caídos ofrecían al vencedor, y estos, llevados por la arrogancia y, sobre todo, por la falta de atención a las voces desesperadas de Casandra, cayeron en la trampa y lo dejaron pasar a la ciudad. Por supuesto, como se recuerda, dentro de aquel armazón colosal iba una parte de los guerreros griegos, que una vez en la plaza cayeron sobre los troyanos hasta abatirlos sin posible salvación. La historia, real o ficticia, es el pozo de sabiduría del que siempre hay que beber.