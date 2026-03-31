La previsión del tiempo para los festivos y segunda mitad de la Semana Santa en Ourense

Ourense afronta una de las Semanas Santas más estables y soleadas de los últimos años. Según las previsiones de Meteogalicia, la provincia disfrutará de cielos despejados y temperaturas diurnas muy agradables, aunque marcadas por un fuerte contraste térmico que obligará a no guardar el abrigo demasiado pronto.

El Jueves Santo arrancará con un ambiente frío de madrugada, alcanzando la mínima más baja del periodo con apenas 3°C. Sin embargo, el sol se impondrá rápidamente permitiendo que los termómetros escalen hasta los 20°C en las horas centrales del día. Esta tendencia se acentuará el Viernes Santo, que se perfila como la jornada más calurosa de toda la semana. Con un cielo totalmente despejado, se espera que las máximas alcancen los 24°C, ofreciendo un escenario inmejorable para los actos religiosos.

De cara al fin de semana, el tiempo experimentará un ligero cambio en la estética del cielo, pero no en el confort térmico. Tanto el Sábado Santo como el Domingo de Resurrección aparecerán algunos intervalos nubosos que no empañarán el ambiente. Las temperaturas se mantendrán en valores muy agradables, oscilando entre los 21°C y 22°C de máxima, mientras que las mínimas se estabilizarán en torno a los 5°C.

Para los ourensanos que busquen el mar, el contraste será notable. Mientras Ourense rozará los 24°C este Viernes Santo, en las Rías Baixas el ambiente será más fresco, con máximas que no superarán los 16°C-18°C. El lunes volverá la lluvia con un 80% de probabilidad en toda Galicia.