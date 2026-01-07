❌✅ Encuesta | ¿Conoces las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos que protagonizan la tractorada en Ourense?

Los agricultores y ganaderos de Ourense protagonizan una tractorada para reivindicar su trabajo en el campo gallego

Desde el 29 de diciembre de 2025, ganaderos y agricultores estacionaron decenas de tractores frente a la Subdelegación del Gobierno y en distintas vías de la ciudad. Luego de casi diez días de movilizaciones los vehículos agrícolas se mantienen en la zona de la Subdelegación.

Aunque este miércoles sobre las 14:00 horas llegaron a un acuerdo con la Policía Nacional, para retirar el tractor y los rollos de paja que bloquearon durante 17 horas las puertas del edificio. Bajo lemas como “Sen campo, a cidade non come”, los agricultores exigen que no se firme el acuerdo UE-Mercosur.