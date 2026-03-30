❌ ✅ Encuesta | ¿Consideras justo el permiso penitenciario a Alfonso Basterra ?

Alfonso Basterra podría disfrutar de un permiso penitenciario de cuatro días en Topas tras estimar un juez su recurso frente a la negación de Instituciones penitenciarias de dárselo

Alfonso Basterra, condenado por matar en 2013 a su hija Asunta, fue concedido por el juez del Tribunal de Instancia de Salamanca su primer permiso penitenciario tras estimar el recurso del propio Basterra.

Instituciones penitenciaras había denegado el permiso a que el condenado por el asesinato de su hija pudiera salir de la prisión de Topas (Salamanca) y estar fuera del centro penitenciario durante cuatro días.

Esta decisión no es firme pero en caso de serlo Alfonso Basterra podría disfrutar de un permiso penitenciario de cuatro días.

¿Y tú? ¿Consideras justo el permiso penitenciario a Alfonso Basterra ?