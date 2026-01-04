❌✅ Encuesta | ¿Cómo crees que afecta a la comunidad venezolana en Ourense la salida de Maduro del poder?

La comunidad venezolana en Ourense concentra a más de 11 mil personas, las acciones de Donald Trump se ramifican hasta Galicia

La captura de Maduro y su traslado a Estados Unidos para ser juzgado sin duda irrumpió en el nuevo año como uno de los hechos que van a marcar estos próximos 12 meses. Estas acciones tienen una amplia repercusión y sus ramas llegan hasta tierras ourensanas, donde más de 11 mil venezolanos han recomenzado sus vidas, constituyendo la comunidad foránea más numerosa de entre todas las presentes.

En Ourense han rehecho sus vidas, abierto negocios, formado familias, pero no dejan de estar conectados con su tierra. Este sábado más de 500 personas se concentraron en la Plaza Mayor para celebrar la detención de Nicolás Maduro.