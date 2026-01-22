❌✅ Encuesta | ¿Crees que hay razones para desconfiar de la seguridad ferroviaria en España?

El pasado 18 de enero, un descarrilamiento y la posterior colisión entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba se convirtió en uno de los accidentes ferroviarios más graves en décadas en España. Un tren de la compañía Iryo descarriló por causas aún bajo investigación y varios de sus coches invadieron la vía contigua, impactando de frente con un tren Alvia de Renfe. Las cifras oficiales hablan de más de 40 fallecidos y más de un centenar de heridos, con operaciones de rescate que continúan mientras se recuperan cuerpos entre los restos del convoy. Además, en la jornada del miércoles pasado un tren de cercanías en Gelida, Barcelona, sufrió un descarrilamiento por el colapso de un muro tras un temporal, causando una muerte y decenas de heridos más, lo que ha intensificado la atención sobre la seguridad de la infraestructura ferroviaria española.

En cuanto a si hay crisis de confianza en el ferrocarril, la percepción pública de la seguridad de la red ferroviaria ha sufrido un golpe significativo. Los accidentes de Adamuz y Gelida, con diferentes causas, uno en investigación y otro vinculado a las condiciones meteorológicas y la infraestructura, han alentado cuestionamientos sobre la red ferroviaria en general, tanto trenes como vías. En este contexto, aunque no hay pruebas concluyentes de una crisis de seguridad generalizada, el impacto emocional y mediático de los siniestros ha sido significativo.

