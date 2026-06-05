❌ ✅ Encuesta | Ante los múltiples errores en la PAU 2026, la solución sería ¿una corrección flexible o repetir el examen?
SE JUEGAN SU FUTURO
La PAU o selectividad siempre queda marcada en la memoria de los estudiantes por lo que supone de presión, nervios y por el salto que representa hacia el mundo universitario. Pero en el trance de superar el examen algunos se encuentran con escollos más grandes que la difícil tarea de estudiar y practicar las pruebas de este examen tan exigente. Es el caso de la PAU 2026 que quedará marcada por la complicación de algunas pruebas y los errores de distinto tipo registrados y reconocidos en el diseño de algunas asignaturas como Dibujo Técnico o Historia. Una vez realizado, ¿cómo se pueden paliar los efectos de dichos errores?
Esta semana una nueva generación de estudiantes preuniversitarios presentaron sus Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Un examen del qe dependen muchos para acceder a su elección universitaria y para el que se preparan durante todo el curso de forma intensiva.
Este año la prueba no estuvo exenta de polémica, más que en ediciones anteriores, porque los errores en la estructura de las pruebas y la inclusión de materia no recogida en el programa oficial de alguna asignatura, así como fallos en el desarrollo de los enunciados, han provocado el malestar entre alumnos, profesores y estudiantes.
Ante esta situación, una parte afectada contempló la repetición de las pruebas erróneas y otra acoge con cierta tranquilidad que se haya asegurado desde las autoridades educativas que la corrección va a ser flexible.
¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con una corrección flexible o sería más lógico que se repitiera el examen de la PAU?
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