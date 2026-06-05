❌ ✅ Encuesta | Ante los múltiples errores en la PAU 2026, la solución sería ¿una corrección flexible o repetir el examen?

Una de las aulas del campus, durante la realización de la PAU.

Esta semana una nueva generación de estudiantes preuniversitarios presentaron sus Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Un examen del qe dependen muchos para acceder a su elección universitaria y para el que se preparan durante todo el curso de forma intensiva.

Este año la prueba no estuvo exenta de polémica, más que en ediciones anteriores, porque los errores en la estructura de las pruebas y la inclusión de materia no recogida en el programa oficial de alguna asignatura, así como fallos en el desarrollo de los enunciados, han provocado el malestar entre alumnos, profesores y estudiantes.

Ante esta situación, una parte afectada contempló la repetición de las pruebas erróneas y otra acoge con cierta tranquilidad que se haya asegurado desde las autoridades educativas que la corrección va a ser flexible.

¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con una corrección flexible o sería más lógico que se repitiera el examen de la PAU?