❌ ✅ Encuesta | ¿Qué te parece la medida de reducir la pensión a personas prejubiladas que hayan cotizado más de 40 años?

Desde el gobierno se considera que aplicar esta medida de no reducir la pensión de los prejubilados por ahora no es necesario pero desde se sostiene que cualquier modificación deberá abordarse en el marco del Pacto de Toledo y el diálogo social.

El grupo parlamentario de Podemos propuso que las personas que se prejubilen de manera voluntaria o involuntaria y que tengan más de 40 años cotizados no ven reducida su pensión.

Esta fue votada el pasado jueves en el Congreso de los Diputados y la reforma propuesta por Podemos no fue aprobada por los votos en contra de PP y PSOE. Esta reducción en la pensión de los prejubilados supone un coste de 3.358 millones de euros.

Desde el gobierno se considera que aplicar esta medida por ahora no es necesario pero desde el Ejecutivo se sostiene que cualquier modificación deberá abordarse en el marco del Pacto de Toledo y el diálogo social.

¿Y a ti? ¿Qué te parece la medida de reducir la pensión a personas prejubiladas que hayan cotizado más de 40 años?