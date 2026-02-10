MÚSICA E GASTRONOMÍA
As cores dos Vellarróns percorrerán de novo do Riós a Marcelín
MÚSICA E GASTRONOMÍA
O Concello do Riós xa ten todo listo para a celebración do seu Entroido este sabado, 14 de febreiro, coincidindo co día de San Valentín. O programa da celebración volve poñer no centro da festa a tradición, a música e a gastronomía, contando de novo co protagonismo indiscutible do seu traxe e máscara tradicionais: os coloridos Vellarróns.
A xornada festiva arrancará ás 11,00 horas co percorrido que unirá os núcleos do Riós e Marcelín. Neste pasarrúas, os Vellarróns estarán acompañados pola música da Banda de Gaitas do Riós. Á chegada a Marcelín, arredor das 12,00 horas, os asistentes poderán gozar dun pincho e un animado baile para coller forzas.
Xa de volta no Riós, a partir do mediodía, terá lugar o desfile central. O certame contará con premios para o mellor disfrace individual e para o mellor colectivo, así como agasallos para toda a cativada participante.
Ao remate do desfile, celebrarase un magosto popular na Praza do Concello, onde os veciños e visitantes poderán degustar castañas e chourizos.
O programa complétase pola tarde. Dende as 19,00 horas, Marcelín albergará a festa final, que estará amenizada con música e na que se servirá o tradicional pincho de orella. O Concello anima a veciños e visitantes a prepararse para gozar deste “Entroido auténtico, dos que se lembran e dos que se viven xuntos”.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
MÚSICA E GASTRONOMÍA
As cores dos Vellarróns percorrerán de novo do Riós a Marcelín
DIRIXIDO Á XENTE NOVA
O CIM da Mancomunidade de Verín busca previr as ITS e a violencia sexual este Entroido
JUEGOS Y ANIMACIÓN
Viana tendrá un Entrudio Infantil el próximo lunes
Lo último
REDUCCIÓN DE TRABAJADORES
Un plan de reciclaje profesional para 6.000 autónomos ourensanos
TAL DÍA COMO HOY
Doctor Zhivago
CAPACITACIÓN DIGITAL
Una capacitación digital con final dulce en Celanova