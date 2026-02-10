BORRASCA MARTA
Pequeña tregua en las lluvias, pero ríos y embalses al límite

As cores dos Vellarróns percorrerán de novo do Riós a Marcelín

MÚSICA E GASTRONOMÍA

A figura tradicional do Riós volverá ser a protagonista dunha xornada festiva quie transcurrirá a cabalo entre os dous núcleos

O rechamante colorido dos Vellarróns volverá deslumbrar no Riós.
O rechamante colorido dos Vellarróns volverá deslumbrar no Riós. | Iago Cortón

O Concello do Riós xa ten todo listo para a celebración do seu Entroido este sabado, 14 de febreiro, coincidindo co día de San Valentín. O programa da celebración volve poñer no centro da festa a tradición, a música e a gastronomía, contando de novo co protagonismo indiscutible do seu traxe e máscara tradicionais: os coloridos Vellarróns.

A xornada festiva arrancará ás 11,00 horas co percorrido que unirá os núcleos do Riós e Marcelín. Neste pasarrúas, os Vellarróns estarán acompañados pola música da Banda de Gaitas do Riós. Á chegada a Marcelín, arredor das 12,00 horas, os asistentes poderán gozar dun pincho e un animado baile para coller forzas.

Xa de volta no Riós, a partir do mediodía, terá lugar o desfile central. O certame contará con premios para o mellor disfrace individual e para o mellor colectivo, así como agasallos para toda a cativada participante.

Ao remate do desfile, celebrarase un magosto popular na Praza do Concello, onde os veciños e visitantes poderán degustar castañas e chourizos.

O pincho de orella, colofón

O programa complétase pola tarde. Dende as 19,00 horas, Marcelín albergará a festa final, que estará amenizada con música e na que se servirá o tradicional pincho de orella. O Concello anima a veciños e visitantes a prepararse para gozar deste “Entroido auténtico, dos que se lembran e dos que se viven xuntos”.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats