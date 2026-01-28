MÁSCARA TRADICIONAL
As mázcaras da Xironda, listas para lucir o seu sorriso
MÁSCARA TRADICIONAL
A parroquia da Xironda, no concello de Cualedro, xa conta os días para que as mázcaras do seu Entroido tomen as rúas un ano máis, nunha festa de gran unión e orgullo para a veciñanza local. O primeiro día no que estas coloridas figuras e o seu sorriso se deixarán ver será o Domingo de Corredoiro, o 8 de febreiro.
O sábado da seguinte semana, día 14, os veciños xuntaranse ás 16,00 horas para ir buscar leña e crear xuntos o “Entroido”, esa gran figura de palla con atributos masculinos ben vi símbolo da festa. Tódolos asistentes poderán desfrutar dunha cea a posteriori, e despois procederase á colga do Entroido na Picota.
As mázcaras volverán saír o domingo 15, cando se xuntarán á saída da misa, dende as 12,00 horas. Pola tarde, a festa estará amenizada polo Grupo Vaivén, e pola noite, a sesión correrá a cargo de DJ Dario. Haberá unha cea da organización, á que se poderán apuntar os de fóra mercando tiques no bar da comisión.
O Entroido continúa o luns 16, de novo cunha xornada festiva con sesión de tarde e noite con DJ, seguida da tradicional cea popular para coller folgos.
Finalmente o derradeiro día é o martes 17, no que haberá festa rachada coa charanga Vakapinta pola tarde e DJ Dario Pereira á noite. Trala cea popular, ás 00,00, terá lugar a subasta e queima do “Entroido”, que porá fin ao Entroido da Xironda.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
MÁSCARA TRADICIONAL
As mázcaras da Xironda, listas para lucir o seu sorriso
PRESENTACIÓN LITERARIA
Un libro autobiográfico homenaxe a “Fanfán”, o rei das carrozas do Entroido de Verín
REI E MASCARADA
Castrelo do Val presumirá un ano máis do Maragato
ENCUENTRO GASTRONÓMICO
La androlla será la reina de Viana el Domingo Gordo
Lo último
HA VUELTO A LAS ANDADAS
El defensa del Arenteiro Eliseo Falcón: “La única receta es estar unidos”
CARTAS AL DIRECTOR
La libertad