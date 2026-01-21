ACCIDENTE FERROVIARIO
Bulgaria desfruta do Entroido coas Bonitas de Sande

INTERCAMBIO CULTURAL

A tradición de Cartelle representou España no Festival de Surva, o máis grande de Europa, en Bulgaria

O grupo de Bonitas de Sande co Oso, a Vaca, o Chamán e música tradicional cunhas avutardas, recentemente en Bulgaria.
O grupo de Bonitas de Sande co Oso, a Vaca, o Chamán e música tradicional cunhas avutardas, recentemente en Bulgaria. | La Región

Un grupo de Bonitas de Sande co Oso, a Vaca, o Chamán e música tradicional cunhas avutardas foron os representantes de Ourense no Festival de Surva, en Bulgaria, a fin de semana pasada. O entroido desta parroquia de Cartelle non só foi o representante oficial de España, senón tamén a primeira máscara da provincia en participar no evento, onde exhibiron as súa características, historia e tradición, o que supón un fito para a asociación cultural “Entroido As Bonitas” que amosou que “a forza do Entroido pode chegar moi lonxe”.

O festival, que se celebra cada ano a finais de xaneiro na cidade de Pernik, moi preto da capital Sofía, foi declarado no 2015 Patrimonio Cultural Inmaterial da Unesco.

Antonio Sousa, un dos participantes, asegura que están agradecidos polo convite e polo “impresionante espectáculo de inauguración, así como as máscaras que descubrimos, e que dan conta da fonda pegada que o Entroido ten en todo o mundo”. O primeiro desfile ao que foron convidados foi “no país veciño, en Viana do Castelo, e de aí comenzaron a xurdir convites a diferentes puntos: Lisboa, Xixón, Zamora, Mogadouro…”

Apoio institucional

Dende a asociación cultural agradecen “á organización do Festival de Surva, pola coordinación e trato recibido, que nos deixa con ganas de volver”, así como o apoio “do Inorde e da consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta para poder levar a cabo esta viaxe”.

