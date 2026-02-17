Os cativos toman o mando na ronda dos gusanitos en Manzaneda
ENTROIDO
O Entroido continúa en Manzaneda e este luns foi a quenda dos máis pequenos coa tradicional ronda dos gusanitos
O Entroido continúa en Manzaneda e este luns foi a quenda dos máis pequenos coa tradicional ronda dos gusanitos, unha cita na que os cativos se converten nos auténticos protagonistas da festa.
Pasaban das seis da tarde cando nenos e nenas se xuntaban na praza situada xunto á farmacia para dar comezo ao seu percorrido pola vila. Acompañados por pais, nais, familiares e veciños, iniciaron a súa particular ronda do fulión, enchendo as rúas de ilusión e son festivo.
Durante a tarde achegáronse ata as casas do poblado, ata o Seoane e tamén visitaron a residencia de maiores, compartindo a celebración cos usuarios do centro. Ano tras ano medra a participación nesta xornada pensada para a canteira do Entroido, con cada vez máis cativos desexando bailar e converterse en mázcaras, as grandes protagonistas desta tradición no Concello de Manzaneda.
Contenido patrocinado
También te puede interesar