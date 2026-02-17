Cuando empezó todo

Cuando existen diversas explicaciones para lo que sucedió y apareció nuestro Universo, hablan con erudición de la creencia no demostrada, ni con ningún indicio científico del multiverso y otras. Me parece adecuado recordar lo que la mayoría, por no decir todos los físicos explican y creen

La sonda o telescopio espacial James Weeb nos dio unos datos que por primera vez conocemos el inicio de Universo hasta 10-47 segundos antes. Consecuentemente podemos decir que al principio existía la Nada (The nothing), donde se encontraba la energía y la antienergía separadas por una energía más fuerte que impedía que se destruyénse. Llegó un momento que esa energía muy fuerte separó a las dos. Solo conocemos lo que sucedió con la energía, se presupone que algo similar ocurrió con la antienergia.

He dejado un misterio muy poco estudiado, si con la “Inflación” se produjo la materia, ¿que sucedió con la antienergia que no se esfumó?

Se produjo una gran explosión que conocemos como “Inflación”, que en una trillonesima de segundo se expandió un octillon de veces: un 1 con 26 ceros. A continuación, el “Big Bang” con una velocidad decreciente hasta llegar a un punto en que la velocidad, siguiendo la fórmula E=mc2, fue descendiendo y se produjo la primera materia: el bosom de Higs.

He dejado un misterio muy poco estudiado, si con la “Inflación” se produjo la materia, ¿que sucedió con la antienergia que no se esfumó? No sabemos nada, por analogía lo más probable es que siguiera un camino similar al de la materia, lo que nos permite suponer que existe un antiuniverso. Hay teorías que dicen que a través de los agujeros negros nos podemos comunicar, se han realizado pruebas que dieron resultados esperanzadores para la comunicación entre los dos Universos paralelos.

Uno de los puntos que se ha estudiado poco es: The Nothing. Por la sonda telescopio espacial sabemos que existió con anterioridad a la “Inflación” y por lo tanto del “Big Bang”, hasta ahí llega la ciencia, no se conoce porque estaba allí ni el porque, ¿solo para poder iniciar el universo (¿antiuniverso?)? Cientificamente no se puede aceptar algo que estaba ahí sin poder deducir como se produjo, no hay nada en el universo que no sepamos de dónde procede o cómo fue su “producción”. La ciencia explica que la energía de la Inflación y el Big Bang proviene de procesos en el tejido mismo del espacio-tiempo, aunque su origen exacto sigue siendo uno de los mayores enigmas de la cosmología, realmente no sabemos el origen de la primera energía y antienergía y mucho menos cuando apareció el proceso del espacio-tiempo.