In Memoriam Lamban

En febrero del 2025 los socialistas aragoneses mostraron una imagen bochornosa negándose a reconocer y aplaudir la figura del fallecido compañero Javier Lambán, que en ese momento había sido premiado a título póstumo por su defensa de la Constitución. Su memoria fue honrada por el Gobierno de Jorge Azcón concediéndole el Premio Gabriel Cisneros, galardón que impulsaron PP y Vox, “para poner en valor aquellas personalidades que han defendido de manera decidida la Constitución Española”.

Pues bien, un año después, de nuevo sale a colación la imagen del expresidente de Aragón Javier Lambán, gracias al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien en unas declaraciones ha actuado en defensa de la estrategia de Ferraz para designar a ministros del Gobierno como jefes de lista en las elecciones autonómicas, quien por cierto, él mismo figura como candidato a la comunidad de Madrid contendiendo a la mismísima Ayuso, quien apunta una absoluta mayoría.

La cuestión es que diferentes miembros del partido socialista aragonés, afines al difunto Javier Lambán, han salido de inmediato en defensa del expresidente, después de dichas críticas del susodicho ministro de Transformación Digital y Función Pública

El caso es que Óscar tuvo la ocurrencia de aseverar que Lambán “se dedicó a hacer otra cosa” en lugar de a confrontar con el líder popular, Jorge Azcón. López aseguró que en muchas ocasiones, los socialistas aragoneses emplearon argumentos que eran de la derecha, impidiendo así el “desgaste” que, a su juicio, debería haber sufrido el PP. O sea, que Óscar López, ha echado la culpa a Javier Lambán del declive socialista en las elecciones de Aragón. Qué fácil es verter basura sobre un fallecido quien además fue presidente autonómico durante 8 años seguidos. Eso sí, aprovechó el ministro que en su opinión tuvo una excelente relación con el expresidente autonómico Lambán. Afortunadamente, menos mal que mantuvo una magnífica “relación” con el fallecido. Cuanta hipocresía.

La cuestión es que diferentes miembros del partido socialista aragonés, afines al difunto Javier Lambán, han salido de inmediato en defensa del expresidente, después de dichas críticas del susodicho ministro de Transformación Digital y Función Pública. Y por supuesto, la misma Pilar Alegría, la candidata socialista por Aragón y que fue quien ha sufrido un autentico varapalo en estas elecciones, nada más escuchar lo que decía su compañero de línea del PSOE, ha hecho hincapié que “el resultado de las elecciones del 8F no fue bueno para el PSOE y que el partido debe mejorar para recuperar la confianza de los aragoneses”. Y también destacó el legado del expresidente de Aragón. Por último, la exportavoz del Gobierno dijo “señalar a unos u otros como responsables de los resultados -de las elecciones autonómicas del pasado 8 de febrero- no sólo es un error, sino que no nos conduce en la buena dirección”.

Habría mucho que hablar sobre el papel de Óscar López, quien para coronar su brillante trayectoria no tuvo mejor ocurrencia que criticar a un compañero fallecido, y así no echar las culpas a nadie con nombre y apellidos.