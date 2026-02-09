Cualedro inicia la troula con los Zarramoncalleiros

Los Zarramoncalleiros observan a la savia nueva del Entroido de Cualedro, que ya toma las calles.

Los Zarramoncalleiros marcaron ayer el inicio del Entroido en Cualedro. Ataviados con sus vistosos y tradicionales trajes, recorrieron las calles de la localidad para posteriormente proceder a su bendición.

Este acto, realizado a la salida de la misa, reunió a numerosos vecinos y visitantes que quisieron ser testigos de una de las tradiciones más emblemáticas de la localidad. La bendición no solo simboliza el inicio oficial del Entroido, sino que también refuerza el vínculo entre la comunidad, la historia y las costumbres de Cualedro, dejando claro que esta fiesta sigue siendo identidad cultural y orgullo local que cada año congrega a grandes y pequeños.

El plato fuerte llegará el próximo sábado, con la nueva salida por las calles de los zarramoncalleiros

La fiesta continúa el próximo viernes, 13 de febrero, con el desfile infantil del colegio Vicente Risco, en el que, además de los Zarramoncalleiros, los escolares estarán acompañados por las Mázcaras de A Xironda, las Damas y Galanes de Carzoá y el Castrón meco de Rebordondo, completando un recorrido que mostrará la riqueza y diversidad entroideira y etnográfica de la villa de Cualedro.

Día grande

El plato fuerte llegará durante la mañana del sábado 14 con la salida de los Zarramoncalleiros acompañados por la animación musical del grupo Como Queiras Band. Posteriormente, la plaza Dona Marina acogerá el estreno de disfraces, un momento de encuentro vecinal en el que el último en llegar al lugar “no saldrá en la foto oficial del evento”.

La celebración continuará con una comida popular amenizada por DJ Roberto Deluxe para la que aún es posible adquirir los tickets hasta el próximo 11 de febrero.