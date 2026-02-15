El Entroido transforma las calles de la ciudad de Ourense

El espíritu del Entroido se extendió este sábado por cada rincón de la ciudad. Desde primera hora de la mañana, los ourensanos lucieron con orgullo sus disfraces, algunos más elaborados que otros. Hubo quien se quedó en la zona de confort, con las ideas que se repiten cada año, y quien tiró de ingenio con alguna que otra sátira. Con todo, lo importante para todos los que participaron en esta jornada era pasárselo bien. Para ello, el tiempo ayudó bastante. El temporal dio una tregua y el sol brilló con fuerza buena parte del día.

Las charangas fueron las encargadas de poner ritmo a las calles a lo largo del día. No dejaron ninguna esquina sin sintonía. Ya por la noche, la música y las aglomeraciones se concentraron en distintos puntos de la ciudad, pero especialmente en el casco viejo. La zona de vinos latió a un ritmo frenético con centenares de personas que llenaron bares y otros locales. También en Santa Eufemia o la Alameda hubo un gran ambiente hasta bien entrada la madrugada.

La “Troula” sigue

Ambiente este sábado por la tarde en la plaza de Santa Eufemia. | Lucía Otero

La jornada del sábado sirvió para calentar motores para el gran desfile de este domingo. Comparsas y carrozas recorrerán la ciudad a partir de las 16:30 horas por las principales calles de la ciudad, arrancando desde As Lagoas hasta llegar a la Alameda. Entre medias, la fiesta pasará por Curros Enríquez, un tramo de Concejo, Xoán XXIII y la rúa do Progreso. Allí se hará entrega de los premios, a partir de las 20,00 horas, y después seguirá la fiesta con más música y diversión.

En cuanto al tráfico, estará cortado desde las 14:30 horas el circuito del desfile. El tramo de Progreso permanecerá cerrado hasta que finalice la actuación de King África en la Alameda.

El lunes 16 seguirán los actos de este Entroido, con el día grande en A Ponte. Habrá desfile a partir de las 12:00 horas por las calles del barrio y a las 18:30 horas será el turno de la “xuntanza de confrades e confradas”. A las 20,00 horas está prevista la procesión, que obligará a cortar el tráfico por el circuito del desfile.