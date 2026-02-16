Falcatruadas de damiñas e vimbieiros na Seara
ENTROIDO
Por segundo ano consecutivo, damiñas e vimbieiros saíron a animar o Entroido da Seara
É o segundo ano consecutivo no que no Entroido rural da Seara de Montes (Cartelle) volven aparecer as súas figuras tradicionais: a Damiña Branca e o Vimbieiro, recuperadas o ano pasado pola Asociación Rural A Pedra da Seara. Os dous personaxes comezaron a súa saída ás 12 da mañá desde a escola, elas facendo falcatruadas e eles protexéndoas dos visitantes.
Pero a súa saída foi só o preludio do desfile e a comparsa popular, que tivo algunhas paradas técnicas debido á mala climatoloxía, para protexer os instrumentos da choiva. Púidose facer a actividade sen problema, cun final que marcou o momento de tomar o vermut antes de que os veciños sentasen nas mesas da sede do local social para o xantar popular. Puideron gozar dun menú composto de empanada, lacón asado, sobremesa, auga e viño.
