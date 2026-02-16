Investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) y la Universidad de Cádiz han documentado la presencia de un tiburón blanco en costas mediterráneas españolas que fue capturado de forma accidental en 2023, lo que confirmaría la presencia de estos depredadores en aguas costeras nacionales, aunque de forma esporádica. O sea que no hay que temer una secuela de la película de Steven Spielberg en nuestras costas, que el policía jefe de la localidad veraniega de Amity Island, Martin Brody, no tendrá que vérselas tiesas con el alcalde de la localidad, Larry Vaughn que negaba la evidencia de los mordiscos y las muertes causadas por el escualo para no cerrar las playas de la localidad y perder la temporada turística. Los expertos consideran que los avistamientos de tiburones blancos en el Mediterráneo son extremadamente infrecuentes y nada revela que la población mediterránea de tiburón blanco se esté recuperándose. La Amity Island nacional puede estar tranquila.