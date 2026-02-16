El colegio que tú sueñas

Amigos y amigas:

Don Bosco quería que los niños y los jóvenes desplegaran su esfuerzo, su amistad, su bondad y su alegría con todos sus compañeros. Salesianos de Ourense propone hoy a los niños y los jóvenes ser “Protagonistas de su Historia”, practicando los valores que defendía don Bosco.

El claustro del colegio está formado por profesores cualificados e ilusionados, que se actualizan cada día, cada mes y cada año en el campo técnico, en el pedagógico y en el salesiano. Y lo hacen en el propio colegio y en las casas salesianas de León, Madrid-Atocha y Turín. El centro dispone de amplias clases, numerosas aulas, campos de fútbol y baloncesto, y cuidados jardines interiores y exteriores.

Salesianos el curso pasado se convirtió en el único centro educativo de Galicia que hizo triplete, al conseguir las tres distinciones de su programa “NaturezAula”. Y también en el año 2025 en las Pruebas de Acceso a la Universidad, quedó en las primeras posiciones de toda la provincia con el 100 por 100 de aprobados tanto en la prueba ordinaria como en la extraordinaria, una de las mejores notas medias y de las menores desviaciones entre la nota general y la nota obtenida en el colegio.

Hoy os ofrezco dos muestras de la pedagogía del centro practicadas estos últimos días. En una clase de inglés de 3° ESO hicieron un proyecto de PIPE: los alumnos aprendieron todo sobre la histórica carrera de caballos de Ascot, descubriendo su tradición, elegancia y significado cultural. Para cerrar la experiencia de forma creativa, diseñaron y crearon sus propios gorros inspirados en el famoso estilo de Ascot, combinando aprendizaje, creatividad y diversión.

En las recientes Fiestas de Don Bosco han vivido días llenos de alegría y convivencia: juegos que los hicieron reír, teatro que los hizo emocionarse, cantos que unieron sus voces y una eucaristía muy especial para compartir lo verdaderamente importante. Además, el Día de la Paz les recordó que, juntos, podemos construir un mundo mejor. Son estos, momentos que reflejan el espíritu de familia que caracteriza al centro.

Amigos y amigas, la Asociación Deportiva Bosco es una dimensión del colegio. En ella pretenden que los jugadores imiten la actitud del tenista Novak Djokovic, que, tras perder en el partido de la final del Abierto de Australia con Carlos Alcaraz, alababa en público la hazaña de su rival.

Adolfo Requejo Rodríguez (Ourense)