Los deportes blancos tienen también su lado oscuro, el dopaje, pero al contrario que en otras competiciones no se trata de ganar mediante la ingesta de medicamentos o de transfusiones de sangre, sino que se trata tomar ventaja por una cuestión de tamaño, por centímetros de más en las botas o en la largura de los esquíes. El saltador austriaco Daniel Tschofening, de 23 años, campeón del mundo en 2025 y aspirante a medalla en el salto de trampolín, fue descalificado por llevar unas botas dos centímetros más grandes de lo permitido, mientras que la saltadora de esquí estadounidense Annika Belshaw, fue también descalificada en la misma prueba porque sus esquís superaban la longitud permitida por más de un centímetro.

También por centímetros algunos saltadores habrían decidido inyectarse ácido hialurónico en el pene para que el traje les quedara más amplio y generar un vuelo más largo, aunque puede que se trate de una leyenda urbana. Ya solo hace falta que se publique alguna noticia de que también los jugadores de curling se dopan para barrer más rápido.