Os follateiros percorreron Lobios dunha punta á outra

Os follateiros acapararon todos os focos no Entroido de Lobios este domingo

O grupo dos follateiros no domingo do Entroido.

Os follateiros acapararon todos os focos no Entroido de Lobios este domingo. Despois da Festa Grande dos Entroidos de Vilameá o sábado, estes personaxes percorreron dende as 10 da mañá diferentes aldeas da zona, onde os recibiron con mesas cheas de manxares, incluíndo filloas e chourizos que os saciaron antes do xantar.

Partiron desde a igrexa da Cela e pasaron por varios lugares ata chegar ao adro da igrexa de Grou. Debido á chuvia non puideron pasar por Delás, pero durante o resto do día o ambiente mantívose alegre para todos asistentes, que chegaron dende diversas zonas de Galicia.

Unha festa de non parar

Estas xornadas non parecen cansalos. Os follateiros continuarán con este maratón o vindeiro martes á primeira hora da tarde, esta vez visitando diferentes locais de Lobios, e finalizarán ás 16,00 para dar comezo ao desfile, ao quelle seguirá a Lectura dos Testamentos ás 17,30.

Os follateiros recargarán toda a enerxía que lles consumiu a festa de hoxe para entón.

