Os follateiros percorreron Lobios dunha punta á outra

Os follateiros acapararon todos os focos no Entroido de Lobios este domingo
Os follateiros acapararon todos os focos no Entroido de Lobios este domingo. Despois da Festa Grande dos Entroidos de Vilameá o sábado, estes personaxes percorreron dende as 10 da mañá diferentes aldeas da zona, onde os recibiron con mesas cheas de manxares, incluíndo filloas e chourizos que os saciaron antes do xantar.
Partiron desde a igrexa da Cela e pasaron por varios lugares ata chegar ao adro da igrexa de Grou. Debido á chuvia non puideron pasar por Delás, pero durante o resto do día o ambiente mantívose alegre para todos asistentes, que chegaron dende diversas zonas de Galicia.
Unha festa de non parar
Estas xornadas non parecen cansalos. Os follateiros continuarán con este maratón o vindeiro martes á primeira hora da tarde, esta vez visitando diferentes locais de Lobios, e finalizarán ás 16,00 para dar comezo ao desfile, ao quelle seguirá a Lectura dos Testamentos ás 17,30.
Os follateiros recargarán toda a enerxía que lles consumiu a festa de hoxe para entón.
