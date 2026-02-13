TEMPORAL
Nils eleva el umbral de varios ríos en la provincia

O futuro da comarca de Monterrei desfila o seu enxeño

RELEVO ASEGURADOA

En Monterrei, os percorridos infantís do Entroido de Verín, Laza e Cualedro foron unha homenaxe á creatividade e á capacidade inventiva da cativada, que encheu as rúas con disfraces creados con agarimo que compiten en orixinalidade cos dos adultos

Os pequenos combatentes contra o lume de Laza non quedaron sen a súa formiga particular.
A comarca de Monterrei aproveitou o día solleiro deste xoves para amosar a súa canteira de entroideiros. O traslado do desfile infantil de Cualedro ao xoves fixo que coincidiran na mesma xornada os percorridos de tres concellos, nun festival de música e cor no que cativos e rapaces pediron paso e demostraron que o Entroido tamén é cousa deles, e cada ano máis.

Verín

Un grupo de pequenos faraóns do Antigo Exipto -e do Riós- achegouse a Verín para desfrutar do Entroido.
A capital do val do Támega reuniu no seu desfile a unhas 1.400 persoas, entre alumnado, profesorado e Cigarróns. Ademais de tódolos centros da vila, participaron colexios e casas niño das veciñas A Mezquita, Castrelo do Val, Cualedro, Monterrei, O Riós, Oímbra, Vilardevós, así como os usuarios do centro ocupacional.

Os colexios da comarca amosaron na capital todo a súa inventiva.
A música das charangas e as carrozas creadas para a ocasión foron marcando o ritmo dun percorrido con moita afluencia que culminou na Praza García Barbón.

Cualedro

O universo dos videoxogos de Super Mario conquistou Cualedro.
Estudantes e docentes do CEIP Vicente Risco compartiron protagonismo cos Zarramoncalleiros e a Mázcara da Xironda que se uniron a este entrañable desfile, no que este ano apostaron por recrear o universo da saga Super Mario.

Laza

O burro non se quixo perder o folión dos nenos do CEIP O Castiñeiro.
A gran formiga infantil chegou xusto a tempo ao desfile do colexio O Castiñeiro tras uns arranxos de última hora. Tampouco faltaron o burro de madeira nin a Morena dos cativos, nun roteiro que sintetizou os rituais do ciclo entroideiro lazao e rendeu tributo a tódalas persoas que loitaron contra os lumes.

