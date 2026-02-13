RELEVO ASEGURADOA
O futuro da comarca de Monterrei desfila o seu enxeño
RELEVO ASEGURADOA
A comarca de Monterrei aproveitou o día solleiro deste xoves para amosar a súa canteira de entroideiros. O traslado do desfile infantil de Cualedro ao xoves fixo que coincidiran na mesma xornada os percorridos de tres concellos, nun festival de música e cor no que cativos e rapaces pediron paso e demostraron que o Entroido tamén é cousa deles, e cada ano máis.
A capital do val do Támega reuniu no seu desfile a unhas 1.400 persoas, entre alumnado, profesorado e Cigarróns. Ademais de tódolos centros da vila, participaron colexios e casas niño das veciñas A Mezquita, Castrelo do Val, Cualedro, Monterrei, O Riós, Oímbra, Vilardevós, así como os usuarios do centro ocupacional.
A música das charangas e as carrozas creadas para a ocasión foron marcando o ritmo dun percorrido con moita afluencia que culminou na Praza García Barbón.
Estudantes e docentes do CEIP Vicente Risco compartiron protagonismo cos Zarramoncalleiros e a Mázcara da Xironda que se uniron a este entrañable desfile, no que este ano apostaron por recrear o universo da saga Super Mario.
A gran formiga infantil chegou xusto a tempo ao desfile do colexio O Castiñeiro tras uns arranxos de última hora. Tampouco faltaron o burro de madeira nin a Morena dos cativos, nun roteiro que sintetizou os rituais do ciclo entroideiro lazao e rendeu tributo a tódalas persoas que loitaron contra os lumes.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
RELEVO ASEGURADOA
O futuro da comarca de Monterrei desfila o seu enxeño
XOVES DE COMADRES
Verín demostra que non hai comadres como as súas
XOVES DE COMADRES
Diluvio de comadres en la noche del Casco Vello de Ourense
Lo último
INDUSTRIA AUDIOVISUAL
Canarias regresa al European Film Market de Alemania