Oímbra abre as súas portas co percorrido polas adegas locais
ENTROIDO
As adegas de Oímbra volveron servir comida e viño no día grande do Entroido de Oímbra
O concello de Oímbra viviu este luns o seu tradicional Luns de Adegas, o día máis concurrido do seu Entroido, no que os veciños realizan pola tarde un percorrido polas adegas da vila, unha cita de gran raigame na comarca e á que acuden moitos habitantes doutros concellos da contorna.
As adegas serviron distintos pinchos de comida que, maridados co viño local, foi animando ata a noite o ambiente desta xornada na que non faltaron disfraces nin a música, da man das charangas Fuego e NBA.
Queima dos fachucos
O Entroido oimbrao arrancou o domingo á tarde, coa elaboración colectiva na praza do núcleo dos fachucos e do Entroido de palla. Unha antiga tradición na que todo o mundo bota unha man, e que tivo como recompensa unha chocolatada con churros.
Os fachucos volverán sacarse á praza esta tarde, a partir das 17,00 horas. Coa música da charanga NBA, haberá cea e queimaranse os fachucos e o Entroido.
