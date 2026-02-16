LOS GANADORES DEL DESFILE
Os Parrandas do Irixo se lleva el primer premio del desfile del Entroido de Ourense 2026
Ourense vivió este fin de semana uno de los Entroidos más multitudinarios de los últimos años, con 41 comparsas desfilaron por la ciudad y miles de personas disfrutando de música, baile y color desde As Lagoas hasta la Alameda. La fiesta se prolongó durante todo el día por las plazas históricas como la Praza do Ferro, Santa Eufemia y la Plaza Mayor llenas de público, que bailó al ritmo de las charangas y disfrutó del concierto de King África.
En el concurso de comparsas organizado por el Concello de Ourense, Os Parrandas do Irixo se proclamó ganador entre las agrupaciones de más de 10 miembros, llevándose 1.500 euros. Completaron el podio Enxame da Auria, Asociación Cultural Os Lolailos y Guardianes del Fuego, Asociación Cultural Os Arrieiros de Dacón.
Entre las comparsas más pequeñas, el 1º premio fue para Chapa-Chips Os Dragóns da Ribeira Sacra, mientras que los galardones especiales destacaron a Estilo Libre Bollywood como la comparsa más numerosa, Hagan Juego como la más ingeniosa y Rexoubeiros Aladín como la mejor carroza.
La cita consolidó a Ourense como epicentro del Entroido gallego, combinando tradición, creatividad y un ambiente festivo que congregó a visitantes de toda Galicia y más allá.
