Os Parrandas do Irixo se lleva el primer premio del desfile del Entroido de Ourense 2026

Os Parrandas do Irixo, ganadores del primer premio a la mejor comparsa con más de 10 integrantes en el Entroido 2026 de Ourense.

Ourense vivió este fin de semana uno de los Entroidos más multitudinarios de los últimos años, con 41 comparsas desfilaron por la ciudad y miles de personas disfrutando de música, baile y color desde As Lagoas hasta la Alameda. La fiesta se prolongó durante todo el día por las plazas históricas como la Praza do Ferro, Santa Eufemia y la Plaza Mayor llenas de público, que bailó al ritmo de las charangas y disfrutó del concierto de King África.

En el concurso de comparsas organizado por el Concello de Ourense, Os Parrandas do Irixo se proclamó ganador entre las agrupaciones de más de 10 miembros, llevándose 1.500 euros. Completaron el podio Enxame da Auria, Asociación Cultural Os Lolailos y Guardianes del Fuego, Asociación Cultural Os Arrieiros de Dacón.

Entre las comparsas más pequeñas, el 1º premio fue para Chapa-Chips Os Dragóns da Ribeira Sacra, mientras que los galardones especiales destacaron a Estilo Libre Bollywood como la comparsa más numerosa, Hagan Juego como la más ingeniosa y Rexoubeiros Aladín como la mejor carroza.

Listado de ganadores del concurso de comparsas y carrozas del Entroido 2026

1º premio (1.500 €): Os Parrandas do Irixo, Tania Gallego

2º premio (1.000 €): Enxame da Auria, Asociación Cultural Os Lolailos

3º premio (800 €): Guardianes del Fuego, Asociación Cultural Os Arrieiros de Dacón

4º premio (500 €) – 4 galardonados:

Poker Premium, Diego Vázquez

Azucarados de Maside, Asociación Cultural Os Azucarados de Maside

Rollinds, Club Roller Ourense

De Safari, Asociación Amigos de Partovia

Comparsas con menos de 10 componentes

1º premio (500 €): Chapa-Chips Os Dragóns da Ribeira Sacra, Nogueira de Ramuín

Premios especiales comparsas

La más numerosa (500 €): Estilo Libre Bollywood, Escuela de danza Estilo Libre

La más ingeniosa (500 €): Hagan Juego, José Manuel Sousa

Carrozas

Mejor diseño, ejecución y puesta en escena (1.000 €): Rexoubeiros Aladín, Asociación Os Rebouxeiros

La cita consolidó a Ourense como epicentro del Entroido gallego, combinando tradición, creatividad y un ambiente festivo que congregó a visitantes de toda Galicia y más allá.