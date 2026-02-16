Ribadavia disfruta su desfile más numeroso de Entroido

La amenaza de lluvia no pudo con las ganas de Entroido en Ribadavia. El desfile del pasado domingo demostró la excelente salud de la celebración en la capital de O Ribeiro, con la participación de veinte comparsas que llenaron las calles de color y música, arropadas por numeroso público.

Aunque el cielo gris amenazó con deslucir la jornada, las precipitaciones fueron anecdóticas y respetaron el recorrido. La comitiva partió, como es tradición, desde la explanada del IES O Ribeiro para desembocar en la Praza Maior. Allí, el fin de fiesta se alargó más allá de las ocho y media de la tarde, con los grupos exhibiendo sus disfraces y coreografías.

Yolanda Gómez, concejala de Cultura, Turismo y Enoturismo, quiso agradecer el esfuerzo de los participantes que, “desafiando al mal tiempo, hicieron de este Entroido uno de los más concurridos de los últimos años”. La edil puso en valor la respuesta de los vecinos, destacando que su implicación es vital para que “la dinamización de la comarca cobre todo su sentido”. Para Gómez, el éxito de ayer supone un espaldarazo a la gestión del evento, que “gana adeptos cada año y demuestra que no hace falta desplazarse kilómetros para disfrutar de un Entroido de primera nivel”.

El programa festivo no se detiene. Este lunes por la tarde el protagonismo será para los más pequeños con el baile infantil en el Club Artístico, amenizado por el DJ Tibu. Ya por la noche, la fiesta se orientará al público adulto con la actuación de la banda sarriana LouBand, que arrancará a las 23,30 horas y promete alargar la diversión hasta la madrugada.

Desde la organización confían en que este alto nivel de participación se mantenga en las próximas citas, consolidando el Entroido de Ribadavia como un referente capaz de dinamizar la hostelería local y atraer visitantes a la comarca en plena temporada de invierno.