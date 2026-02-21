DERROCHE DE IMAGINACIÓN
Fiesta de colores y formas en el desfile infantil de Entroido en Xinzo de Limia
DE LO MÁS ESPERADO
Carballiño vivió este viernes una de las citas más coloridas, animadas y esperadas del Entroido con el desfile infantil, que llenó las calles del centro de la villa de disfraces, música y alegría. La actividad, organizada por el Concello y los centros educativos, contó con la participación de los escolares de los colegios de la villa, reuniendo a decenas de participantes.
En el ambiente se notaban las ganas de Entroido, ya que el desfile estaba previsto para el viernes pasado, pero no pudo realizarse debido a la lluvia, lo que aumentó la emoción de los escolares, ansiosos por recorrer las calles y mostrar sus disfraces y temáticas originales. Soldados, campesinos, tiradores de arco, bufones y un sinfín de atuendos llenaron las calles de color y música, animando la mañana del viernes.
El ambiente festivo propio del Entroido se reforzó con la participación de numerosos vecinos que se acercaron a seguir el recorrido, que comenzaba en la Praza da Veracruz, pasando por las calles más céntricas, hasta culminar en la Praza Maior.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
DERROCHE DE IMAGINACIÓN
Fiesta de colores y formas en el desfile infantil de Entroido en Xinzo de Limia
DE LO MÁS ESPERADO
Ritmo y creatividad en el desfile de O Carballiño
DESFILE ESCOLAR
Los escolares animaron plazas y rúas en Celanova
Lo último
Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias
Bruno López, director general de Asturex: “Exportar requiere paciencia, constancia y músculo económico”
CIRCULABA EN UN AUDI
Chocó sin tener carné en Padrenda y arrojó 300 euros para los desperfectos
POLÉMICAS ARBITRALES
El Arnoia focalizados en el verde y su partido ante el Moaña