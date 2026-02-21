Ritmo y creatividad en el desfile de O Carballiño

El desfile estaba previsto para el viernes pasado, pero no pudo realizarse debido a la lluvia

Los pequeños tenían muchas ganas de mostrar sus disfraces.
Carballiño vivió este viernes una de las citas más coloridas, animadas y esperadas del Entroido con el desfile infantil, que llenó las calles del centro de la villa de disfraces, música y alegría. La actividad, organizada por el Concello y los centros educativos, contó con la participación de los escolares de los colegios de la villa, reuniendo a decenas de participantes.

En el ambiente se notaban las ganas de Entroido, ya que el desfile estaba previsto para el viernes pasado, pero no pudo realizarse debido a la lluvia, lo que aumentó la emoción de los escolares, ansiosos por recorrer las calles y mostrar sus disfraces y temáticas originales. Soldados, campesinos, tiradores de arco, bufones y un sinfín de atuendos llenaron las calles de color y música, animando la mañana del viernes.

El ambiente festivo propio del Entroido se reforzó con la participación de numerosos vecinos que se acercaron a seguir el recorrido, que comenzaba en la Praza da Veracruz, pasando por las calles más céntricas, hasta culminar en la Praza Maior.

