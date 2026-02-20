Luis Menor se reúne con pulpeiros de O Carballiño para defender la receta tradicional gallega

El plato servido como "pulpo a la gallega" en el comedor del Parlamento Europeo, con calamares, patatas y brócoli, que despertó la crítica del eurodiputado Adrián Vázquez.

El presidente provincial del PP de Ourense, Luis Menor, mantendrá este viernes un encuentro con la Asociación de Pulpeiros de O Carballiño, tras la polémica suscitada por la versión ofrecida del pulpo a la gallega en el Parlamento Europeo. La reunión tendrá lugar a las 14:30 horas en la Pulpería Fuchela (Avda. 25 de Xullo, 48) y servirá para dialogar sobre la promoción y preservación de la receta tradicional gallega.

El eurodiputado Adrián Vázquez, que denunció en redes sociales que el plato servido en Bruselas se alejaba de la receta original comparándolo con “llamar gaita a una vuvuzela” acompañará a Menor, junto a la secretaria general provincial, Sandra Quintas, y el portavoz local del PP, José Castro. Según fuentes del partido, el encuentro tiene carácter consultivo y busca reforzar la imagen y la tradición del pulpo a la gallega ante posibles futuras iniciativas de promoción gastronómica.

Una receta emblemática bajo la lupa europea

La polémica se inició cuando Vázquez Lazara compartió imágenes del plato servido en el comedor parlamentario, donde el pulpo aparecía acompañado de calamares, brócoli y patatas, a un precio de 17,35 euros, lo que generó críticas sobre la autenticidad de la receta. En su escrito, el eurodiputado propuso ajustar la receta o cambiar el nombre del plato, para que los comensales europeos no se llevaran una idea distorsionada del tradicional “pulpo á feira”.

Con esta reunión, el PP local pretende apoyar al sector de los pulpeiros y garantizar que la receta gallega mantenga su prestigio internacional.