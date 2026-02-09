Acercarse en Roma a ver la Fontana de Trevi es una experiencia frustrante si se tiene una visión idealizada de la fuente o si se ha visitado la capital romana hace años. Ahora es imposible caminar por la plaza o tener unos segundos de tranquilidad sin que nadie te empuje. Aproximarse al agua para cumplir el rito de tirar la moneda es una misión que lleva su tiempo. El ayuntamiento romano acaba de establecer una entrada de dos euros para acercarse al catino y la escalinata.

La medida es tan controvertida y genera división entre los que se muestran a favor o en contra del cobro que cada parte cuenta con argumentos razonables para defender su posición. Lo cierto es que la medida es poco disuasoria, la plaza de Trevi seguirá impracticable y los mejores momentos para visitarla implican madrugar o trasnochar cuando los turistas se han retirado a cenar. Pero si se quiere ver la Fontana de Trevi sobre el mar de cabezas, lo mejor es subir la escalinata de la iglesia de los santos Vicente y Anastasio que se encuentra enfrente, y que, por cierto es de culto ortodoxo.