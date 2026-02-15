San Cibrao sacó sus mejores galas para el concurso de Entroido

El Polideportivo de San Cibrao das Viñas se transformó este sábado en el epicentro de la fiesta en la localidad, llenándose de color, música y una ilusión desbordante que convirtió la tarde en una jornada inolvidable. El recinto se quedó pequeño ante el derroche de imaginación de los vecinos, cuyos disfraces no dejaron a nadie indiferente. Sin duda, sorprendieron tanto al jurado como al público por su innegable talento y su creatividad sin límites.

La respuesta de la gente fue abrumadora. La participación fue espectacular en todas y cada una de las cuatro categorías convocadas -comparsas, grupos, individual de adultos e individual de niños-.

Una de las más pequeñas de la fiesta. | La Región

Los más pequeños despertaron la ternura de los presentes, mientras que las comparsas más numerosas y coordinadas llenaron la pista de ritmo. Todos ellos demostraron el altísimo nivel de este año y, sobre todo, la increíble implicación de una comunidad que se volcó para mantener viva la magia del Entroido.

A la hora de elegir a los ganadores, el jurado tuvo en cuenta vestuario y maquillaje, originalidad, trabajo hecho a mano, coreografía y música, así como la simpatía. Se entregaron más de una docena de premios, con un importe total de más de 2.500 euros