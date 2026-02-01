Programa y cartel del entroido de Maceda 2026: ¡No te pierdas A baixada da Marela!
DÍA A DÍA
El programa y cartel del Entroido de Maceda 2026 ya está disponible con todas las actividades, fechas y horarios de una de las fiestas más emblemáticas de Ourense. La tradicional Baixada da Marela, los folións y los festejos populares volverán a llenar las calles de color, música y tradición durante este Entroido.
El Entroido de Maceda es desde el 2014 Fiesta de Interés Turístico Gallego, una fiesta que celebra el folclore y la irreverencia, una celebración que conserva su espíritu rebelde. El epicentro de este Entroido son los Felos de Maceda, máscaras de madera, de sonrisa alargada y retranqueira, vestidas por hombres solteros aspecto rústico y viril con espíritu indomable y anárquico.
Los Felos no piden permiso, aparecen cuando menos lo esperas, dominando la celebración con su presencia imponente, su energía inagotable y su eterna sonrisa socarrona.
Esta es una fiesta de Galicia con alma e historia, una tradición que se remonta a tiempos medievales.
Programación Entroido de Maceda 2026 Do 24 de xaneiro ao 21 de febreiro
Sábado 24 de enero
- 20:00h: Solta do Burro e Reparto de Mecos
- Barullón de Carguizoi e Asociación de Comerciantes
Sábado 31 de enero
- Reinado entre Tioira e Santa Marta
- 16:30h: saída dende Carguizoi
- Saída desde Carguizoi con paradas no cruce de Santa Marta, na Reguenga, no Lar dos Felos e na aira dos Patos
Domingo 1 de febrero
- 16:30h Obradoiro Compadres e Comadres. ANPA Maceda Ubicación: Praza das Toldas
- Ao remate, chocolatada
Viernes 6 de febrero - Venres de Compadres
- 20.00h- 23.00h Il Ruta Tapa do Cocido de Entroido
- Foliada polos bares con grupos de pandereteiras
- Actuación os Festicultores
Sábado 7 de febrero
- Fiadeiro de Carguizoi
Viernes 13 de febrero - Venres de Comadres
- 20.00h Subida dos Carros coa Felga
- 21.00h Cea de Comadres A Dilixencia
- 21.00h- 23.00h Il Ruta Tapa do Cocido de Entroido
- 00.00h Pasabares coa Felga
Sábado 14 de febrero
- 9:30h Saída autobús Felos
- 12:00h Pasabares Charanga A Felga
- 18:00h Charanga Noroeste Carballeira do Castelo
- 21:00h Baixada da Marela. Zés Pereira André Freixo de Cima Amarante e Os Compeletos São Cimao Amarante e A Felga
- 00.00h Charanga Mekanika Rolling Band e Apocalipsis On Tour
Domingo 15 de febrero
- 9:30h Saída autobús Felos Fiadeiro de Calvelo
- 12:00h Inicio Fiadeiro de Calvelo. Pandereteiros de Traspés
- 15:00h Cocido de Entroido
- 18:00h Foliada aberta
Lunes 16 DE febrero
- 18.00H Baixada da Mareliña Saída: Castelo de Maceda
- Ao remate, Dorman DJ (actuación familiar)
Martes 17 de febrero
- 17:30h Desfile de Entroido
- Actuación grupo
- 20:00h Entrega Premios
Sábado 21 de febrero
- 20:00h Enterro do Meco
- Pancetada Taberneiros do Pobo
- Desfile fúnebre a cargo da Charanga A Felga
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ANTIGA TRADICIÓN
Regueifas, música e felos fan vibrar Maceda no seu Reinado
PISTOLETAZO DE SALIDA
Maceda no se amedrentó y fue fiel a su cita con los entroideiros
FALTA DE VIVIENDA
La modificación del PXOM de Maceda sale a debate público
Lo último
AL DESNUDO, MENOS UNO
La Justicia, a punto de sacar a la luz el patrimonio que Jácome oculta
COMERCIO LOCAL
A Feira do 2 en Valenzá
DISTANCIMIENTO CON EL DESCENSO
Hugo da ánimos al Francelos ante el Loñoá (0-1)