Programa y cartel del entroido de Maceda 2026: ¡No te pierdas A baixada da Marela!

DÍA A DÍA

El programa y cartel del Entroido de Maceda 2026 ya está disponible con todas las actividades, fechas y horarios de una de las fiestas más emblemáticas de Ourense. La tradicional Baixada da Marela, los folións y los festejos populares volverán a llenar las calles de color, música y tradición durante este Entroido.

La Región
La Región
Publicado: 01 feb 2026 - 20:51 Actualizado: 01 feb 2026 - 21:23
Cartel del Entroido 2026 en Maceda.
Cartel del Entroido 2026 en Maceda. | La Región

El Entroido de Maceda es desde el 2014 Fiesta de Interés Turístico Gallego, una fiesta que celebra el folclore y la irreverencia, una celebración que conserva su espíritu rebelde. El epicentro de este Entroido son los Felos de Maceda, máscaras de madera, de sonrisa alargada y retranqueira, vestidas por hombres solteros aspecto rústico y viril con espíritu indomable y anárquico. 

Los Felos no piden permiso, aparecen cuando menos lo esperas, dominando la celebración con su presencia imponente, su energía inagotable y su eterna sonrisa socarrona.

Esta es una fiesta de Galicia con alma e historia, una tradición que se remonta a tiempos medievales.

Los Felos no piden permiso, aparecen cuando menos lo esperas
Los Felos no piden permiso, aparecen cuando menos lo esperas | Miguel Ángel

Programación Entroido de Maceda 2026 Do 24 de xaneiro ao 21 de febreiro

Sábado 24 de enero

  • 20:00h: Solta do Burro e Reparto de Mecos 
  • Barullón de Carguizoi e Asociación de Comerciantes

Sábado 31 de enero 

  • Reinado entre Tioira e Santa Marta 
  • 16:30h: saída dende Carguizoi
  • Saída desde Carguizoi con paradas no cruce de Santa Marta, na Reguenga, no Lar dos Felos e na aira dos Patos

Domingo 1 de febrero 

  • 16:30h Obradoiro Compadres e Comadres. ANPA Maceda Ubicación: Praza das Toldas
  • Ao remate, chocolatada

Viernes 6 de febrero - Venres de Compadres

  • 20.00h- 23.00h Il Ruta Tapa do Cocido de Entroido
  • Foliada polos bares con grupos de pandereteiras
  • Actuación os Festicultores

Sábado 7 de febrero

  • Fiadeiro de Carguizoi

Viernes 13 de febrero - Venres de Comadres

  • 20.00h Subida dos Carros coa Felga
  • 21.00h Cea de Comadres A Dilixencia
  • 21.00h- 23.00h Il Ruta Tapa do Cocido de Entroido
  • 00.00h Pasabares coa Felga

Sábado 14 de febrero

  • 9:30h Saída autobús Felos
  • 12:00h Pasabares Charanga A Felga
  • 18:00h Charanga Noroeste Carballeira do Castelo
  • 21:00h Baixada da Marela. Zés Pereira André Freixo de Cima Amarante e Os Compeletos São Cimao Amarante e A Felga
  • 00.00h Charanga Mekanika Rolling Band e Apocalipsis On Tour

Domingo 15 de febrero

  • 9:30h Saída autobús Felos Fiadeiro de Calvelo
  • 12:00h Inicio Fiadeiro de Calvelo. Pandereteiros de Traspés
  • 15:00h Cocido de Entroido
  • 18:00h Foliada aberta

Lunes 16 DE febrero

  • 18.00H Baixada da Mareliña Saída: Castelo de Maceda
  • Ao remate, Dorman DJ (actuación familiar)

Martes 17 de febrero

  • 17:30h Desfile de Entroido
  • Actuación grupo
  • 20:00h Entrega Premios

Sábado 21 de febrero

  • 20:00h Enterro do Meco
  • Pancetada Taberneiros do Pobo
  • Desfile fúnebre a cargo da Charanga A Felga

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats