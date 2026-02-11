Dos euros por oreja

Al cliente que está delante en el despacho de pan se le van los ojos hacia la bandeja de orejas de carnaval del expositor. La dependienta está a la caída. Mientras envuelve el trozo de empanada que le acaba de pedir cuenta que las orejas están hechas con manteca de cerdo casero y que se las sirven todos los días. “Pues póngame media docena, mi mujer no es de aquí y se las llevo para que pruebe algo rico”, pica el joven. La dependienta no le deja continuar, vuelve a la trazabilidad de la grasa de los cochinos alimentados a la carta y los tres clientes a la cola se quedan sin saber de dónde es la mujer.

En el telediario del mediodía apareció el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, firmando con once agentes sociales en la plaza nacionalista de Pontevedra el “Pacto de Vivenda de Galicia”

“Mira, yo ya le dije a mi Alberto que si un día me encuentro con Rufían tiene que entender los cuernos, pero en lo del frente común de izquierdas le van a hacer el mismo caso que si lo digo yo”, cuenta la joven que espera turno con un perro en la puerta a alguien al otro lado del teléfono. Ni a una buena candidata para presidir el club de fans de Gabriel Rufián le extraña que su propuesta no encontrase resonancia ni en ERC, su partido, ni en el BNG o Bildu, fuerzas soberanistas de izquierdas que ya han compartido papeleta en las europeas. Y las otras, IU, Sumar, Más Madrid y Comuns pusieron fecha (21 de febrero) para invocar el espíritu de Magariños sin Podemos. Sumar Galicia no descarta a Yolanda Díaz entre los candidatos a dirigir el movimiento, aunque IU le ve pocas opciones más que a Rufián. Después, Elisabeth Duval, coordinadora y secretaria de comunicación de Sumar hasta marzo de 2025, recomendaría en la tertulia enganchada a la tele del bar que tendrían que hablar de problemas reales como la vivienda en vez de procesos internos. En el telediario del mediodía apareció el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, firmando con once agentes sociales en la plaza nacionalista de Pontevedra el “Pacto de Vivenda de Galicia” con el objetivo de 10.000 viviendas públicas en cuatro años y la movilización de 2.000 millones.

El plan vende. Como la dependienta las orejas. “¿A cuánto es cada una?”, pregunta el cliente con la segunda en la bolsa. “A dos euros, son de manteca de cerdo casero.” Había pedido seis. “Déjelo así, como se las traen todos los días las comemos recién hechas”. La fan de Rufián ya estaba con la oreja.