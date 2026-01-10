Del Año Castelao al Año Oteriano o el relevo simbólico del galleguismo

Con un homenaje a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao en el Panteón de las Gallegas y Gallegos Ilustres no solo se recordaba, el pasado miércoles, el 76 aniversario de la muerte del intelectual galleguista, sino que también sirvió para poner el broche final al "Año Castelao"y abrir simbólicamente el "Año Oteriano", dedicado en 2026 a Ramón Otero Pedrayo, otra de las grandes figuras del galleguismo.

Ambos fueros figuras cumbre del nacionalismo y la cultura gallega, y compartieron una profunda defensa de la identidad gallega, el galleguismo cultural y político, la preocupación por la emigración, un fuerte compromiso con la lengua y las tradiciones, y fueron pilares de la cultura gallega en su primera mitad del siglo XX, aunque con matices ideológicos, ambos buscaron la regeneración de Galicia y fueron líderes intelectuales, unidos por la Geração Nós y la defensa de Galicia frente al centralismo español.

Durante el 76 aniversario de la muerte de Castelao, el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ensalzó al primer presidente de Galicia como una figura de “consenso y unión entre todos los gallegos y gallegas”, al que definió como “símbolo universal de Galicia”. En su intervención, señaló que el legado del rianxeiro continúa plenamente vigente y constituye un referente compartido para la sociedad gallega.

López Campos recordó que la declaración del Año Castelao por parte de la Xunta en 2025 respondió al “amplio consenso existente sobre su relevancia cultural, política y social”, lo que permitió desarrollar una “amplia y completa programación” destinada a proyectar su figura y, al mismo tiempo, reforzar la difusión de la cultura y la lengua gallegas.

El conselleiro de Cultura durante su intervención | Galicia Aberta

Según destacó, esta programación incluyó actividades educativas en centros escolares, publicaciones como el audiolibro "Retrincos. Un ollo de vidro", la digitalización de documentación clave sobre el Estatuto de Autonomía de 1936 —en colaboración con el Instituto Padre Sarmiento— y propuestas expositivas como la experiencia interactiva "Castelao. Mirar por Galicia", que supera ya las 34.000 visitas en la Cidade da Cultura y podrá verse hasta este domingo.

El conselleiro puso también en valor la proyección internacional del Año Castelao, con iniciativas desarrolladas en Buenos Aires —ciudad donde el intelectual pasó sus últimos años—, así como en Nueva York, Brasil, Alemania o Hungría, acercando su obra desde perspectivas artísticas, políticas y culturales diversas.

En este contexto de cierre, López Campos emplazó a las instituciones y a la sociedad gallega a sumarse al Año Oteriano, aprobado por unanimidad en el Parlamento de Galicia. El responsable autonómico indicó que Ramón Otero Pedrayo, al igual que Castelao, representa “otro referente esencial de las letras, el pensamiento y la identidad gallega contemporánea”, y llamó a convertir 2026 en un nuevo año de reconocimiento colectivo al legado del galleguismo histórico.