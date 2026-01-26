Martín lleva la magia cada día en sus bolsillos hasta O Carballiño

Captar la atención del público es el principal reto para un mago. Puedes hacer desaparecer un elefante a la vista de todos, pero no servirá de nada si no consigues despertar su interés. Así lo afirma Le Grand Martin (también conocido como O Gran Mago), quien lleva años formándose en este “arte de lo imposible”, como le gusta llamarlo, y tiene claro que este principio no se reduce exclusivamente al escenario. Para él, la sorpresa debe formar parte de la vida diaria.

Llegamos para hablar con él y su manera de presentarse no es decir su nombre, sino sacar la magia que lleva todos los días en los bolsillos. Nos muestra dos gomas y realiza un truco; después despliega una baraja de póker, nos pide decir un número y hace desaparecer todas las cartas excepto una, aquella en la que nos hemos fijado al principio del juego. Luego se sienta y nos cuenta su historia con este oficio: “Es un pasatiempo, pero también mi gran pasión”.

La magia une y socializa, y vivirá eternamente, porque su imposibilidad sorprende — Le Grand Martin - Mago

Antes de ser Le Grand Martin, él era simplemente José Martín Domínguez, un chico que empezó a interesarse por la magia en el instituto, cuando presenció en primera fila un espectáculo del mago Luis Boyano: “Hasta ese momento yo solo conocía la magia de la televisión. Pensaba que eran trucos de cámara. Pero con Boyano vi la magia en persona y me fascinó”, recuerda.

Sus primeros pasos los dio en un taller de iniciación impartido por el mago Teto en la Semana do Humor en Silleda, y más tarde comenzó a asistir a las reuniones que cada jueves organizaba la Asociación Viguesa de Ilusionistas. Empezó haciendo espectáculos que define como “filosóficos y sin mucha técnica”, porque admite que nunca ha querido profesionalizarse. Detrás de las gafas rojas de Le Grand Martin, Domínguez también es monitor de natación y socorrista en el Lalín Arena, entrenador de fútbol y se dedica a impartir talleres de memoria por las parroquias de O Carballiño, donde integra música y magia para ejercitar la mente.

Domínguez logra compaginar todas estas actividades “con mucha dedicación”. Además, es gaitero y uno de los principales impulsores del Festival Máxico San Juan Bosco en O Carballiño, que nació en el municipio hace más de una década. El ciclo de este año se celebrará el viernes, 30 de enero, y se extenderá durante el fin de semana, con la participación de numerosos magos invitados y del propio Le Grand Martin (bajo el nombre de O Gran Mago). Él mismo considera que es una iniciativa clave para mantener viva la cultura mágica: “La magia une y socializa, y vivirá eternamente, porque su imposibilidad sorprende. Ser mago es ser un auténtico artista”.