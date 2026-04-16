Abascal recalca que “no hubo violencia” del diputado de Vox

El presidente de Vox, Santiago Abascal, calificó como “una discusión airada” las protestas de su diputado José María Sánchez García, quien fue expulsado del Pleno del Congreso tras ser llamado al orden en tres ocasiones después de haberse encarado con una letrada de la mesa presidencial y con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez y Gómez de Celis, que en ese momento presidía la sesión. “Por parte de nuestro diputado no ha habido ningún tipo de violencia”, aseguró Abascal en una atención a los medios en Andújar (Jaén). Asimismo, el presidente de Vox señaló los insultos recibidos por el diputado por parte del diputado de ERC, Jordi Salvador. “En el Congreso de los Diputados hay gente como este diputado, que insultó a nuestro compañero, que escupió a Josep Borrell, y que ahora es el apoyo de Pedro Sánchez. Y yo creo que esto es lo significativo. Hoy la violencia la promueve el Partido Socialista”, remarcó.

En esta línea, Abascal subrayó que el episodio es “absolutamente incomparable” con algunos indultos que ha realizado el Gobierno central “a aquellos que apedrearon a familias, a diputados en Zaragoza y que está alentando la violencia contra el partido en Vallecas”. “Yo creo que el Partido Socialista y la izquierda solo se caricaturizan porque realmente son los que traen la violencia y los que pactan con los que ejercen la violencia”, remarcó. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, instó a la Mesa del Congreso a aplicar una sanción “contundente” al diputado de Vox. “Es muy grave. Esto no se puede consentir y tiene que tener consecuencias”, apuntó el dirigente socialista. Abascal aseguró que “comparar con el 23-F” lo ocurrido en el hemicilo “es de chiste”. Desde Vox indican que el motivo de las protestas es que Sánchez García se quejaba de que un diputado de ERC, Jordi Salvador, le había insultado con improperios como “asesino”, “ignorante” y “criminal”.

Feijóo condena la actitud de José María Sánchez El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, condenó la actitud del diputado de Vox que el pasado martes se encaró con la presidencia del Congreso y dejó claro que es “evidente” que su partido no puede “compartir en ningún caso” lo ocurrido. Eso sí, extendió esa condena a otros incidentes que también suponen una falta al “decoro” de la Cámara. “Cualquier tipo de incidencia de diputados que falten al decoro de la Cámara siempre la vamos a condenar y la condenamos”, declaró Feijóo. Feijóo aseguró que es “evidente” que el PP no puede “compartir en ningún caso” la actitud del diputado de Vox. “Es evidente”, manifestó. El presidente del PP insistió en “que cualquier tipo de incidencia de diputados que falten al decoro de la Cámara siempre” va a contar con la condena de su partido.