Aldama dice tener pruebas de la financiación ilegal del PSOE

El empresario Víctor de Aldama deslizó en su declaración como investigado en el “caso hidrocarburos” que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, le entregó un sobre de la petrolera PDVSA que contendría información sobre la presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista.

Fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio explicaron que el comisionista del “caso Koldo” sostuvo que esa información guarda relación con el sector de los hidrocarburos pero no con Villafuel, la empresa en torno a la que gira esta causa que se sigue en la Audiencia Nacional. Las mismas fuentes indican que fue la Fiscalía Anticorrupción la que se interesó por la presunta financiación irregular de los socialistas. Aldama no quiso dar detalles sobre el contenido del sobre, emplazando al Ministerio Público a llegar a un acuerdo para profundizar más en ese extremo.

Cabe recordar que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya reveló en uno de sus informes que Aldama dejó en custodia de Luis Alberto Escolano, su hombre de confianza, “documentación sensible” relativa a la PDVSA. Los investigadores señalaban que en la fotografía reenviada por parte de Escolano a Aldama se aprecia en la parte inferior del sobre el sellado de la recepción del mismo. “Este sellado, correspondiente a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, indica la recepción del sobre por parte de Víctor de Aldama el día 4 de febrero de 2020”, reseñaban.