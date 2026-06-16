Armengol veta enmiendas de PP y Junts para pedir comicios

El PSOE y Sumar unieron ayer sus votos en la Mesa del Congreso para impedir que se voten en el Pleno de hoy las enmiendas de PP y Junts para emplazar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a poner fin a la legislatura y convocar elecciones. Los partidos que forman parte del Gobierno alegan que esa competencia es exclusiva del jefe del Ejecutivo y no del legislativo.

Ambas enmiendas, registradas ayer para añadir un quinto punto a una iniciativa del Grupo Popular, tenían como objetivo instar a Sánchez a adelantar las elecciones generales. En concreto, la enmienda de los independentistas buscaba instar “al presidente del Gobierno español a proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa”.

Por su parte, la del PP emplazaba al Gobierno “a reconocer que la legislatura actual ha llegado a su fin, debido la situación de bloqueo político que atraviesa y a que actúe con la máxima responsabilidad institucional, devolviendo la palabra a los ciudadanos a través de la convocatoria de elecciones generales conforme a las previsiones constitucionalmente establecidas, para restablecer la normalidad democrática, recuperar la confianza en nuestra democracia y asegurar que el interés general prevalezca sobre cualquier interés político”.

Oposición de los socialistas

Antes de la reunión de la Mesa del Congreso para analizar las enmiendas, el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, ya había adelantado la oposición del PSOE a que se votaran esas enmiendas alegando que la convocatoria de elecciones es decisión exclusiva del presidente del Gobierno, y que por tanto no se debía votar en el Pleno. “Al Congreso no le corresponde votar eso. Convocar elecciones es prerrogativa del presidente y le corresponde a él en exclusiva decidir cuándo se convocan. Es decir, ni Junts, ni el PP, ni el Congreso pueden adoptar esa decisión”, aseveró López.

Finalmente, los partidos del Gobierno de coalición hicieron valer su mayoría en la Mesa del Congreso y acordaron inadmitir las enmiendas presentadas por el PP y Junts al considerar que ambas “invaden competencias constitucionalmente reservadas a la Presidencia del Gobierno”.

La decisión se adoptó en una reunión telemática de los miembros de la Mesa del Congreso, aunque el PP había pedido que fuera presencial. En los pasillos del Congreso, la portavoz del PP, Ester Muñoz, se quejó también de que no se pidiese un informe a los letrados de la Cámara.

Hace año y medio, los servicios jurídicos de la Cámara no pusieron trabas a debatir una proposición no de ley de Junts con la que se instaba al presidente a someterse a una cuestión de confianza, pero la Mesa la frenó, también con los votos de PSOE y Sumar, y los independentistas aceptaron rebajar la redacción de su proposición no de ley.

El PP ve arbitraria la decisión y estudia acudir al Constitucional

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, tachó de arbitraria la decisión adoptada por PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso para impedir que el Pleno votase hoy las enmiendas registradas por su grupo y Junts en las que reclamaban al presidente Pedro Sánchez, la convocatoria de elecciones. Muñoz anunció que presentarán un recurso contra la decisión de la Mesa y que, si es rechazado, se reservan el derecho de llevar el asunto al Tribunal Constitucional.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Muñoz cargó contra la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, quien, a su juicio, “trabaja única y exclusivamente” para Sánchez y subrayó que esta decisión demuestra que los socialistas son “mentirosos, corruptos y, además, cobardes. Si como ellos mismos han dicho durante toda la mañana no es vinculante y no serviría para nada, ¿qué miedo tienen de que se vote?”, se preguntó la portavoz “popular”, para quien los grupos que integran el Gobierno hicieron gala de “un cinismo, una hipocresía y una cobardía absoluta”.

Para la portavoz del PP, “esta decisión acredita que la legislatura está muerta y que ha llegado a su fin, y ahora sólo cabe esperar que Sánchez siga parasitando las instituciones hasta que no le quede más remedio que convocar elecciones”. “Pero más allá de que ellos consiguen ganar tiempo, lo que demuestran es que son plenamente conscientes de que no tienen una mayoría, de que esta legislatura ha llegado a su fin. Lo único que hacen es respirar un poquito más de aire, pero el fin está ya muy cerca”, apostilló.

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