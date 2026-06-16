A examen de Zapatero

Se presenta José Luis Rodríguez Zapatero (León, 1960) al examen más crucial de su vida, más aún que aquellos otros que lo auparon a la Secretaría General del PSOE en 2000, y a la Presidencia del Gobierno cuatro años después. “Elegid aquello que os ilusione”, ofreció Zapatero, el entonces desconocido diputado por León, a los delegados en el congreso de su partido. Mañana miércoles, a partir de las nueve de la mañana y en dos jornadas consecutivas, Zapatero cantará los temas aprendidos durante estos días de sustos y zozobras.

José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, pasa por ser un juez tan discreto como riguroso, ajeno a venalidades políticas y especializado en delitos económicos y ciberdelincuencia. Calama no ha ordenado el registro del domicilio de Zapatero, ni le ha retirado el móvil; amplió el plazo para que la defensa tuviera tiempo de estudiar el sumario y ha actuado con diligencia al solicitar las peritaciones sobre las joyas encontradas en una caja fuerte del despacho del expresidente. Una nota al margen: fue el propio Zapatero quien indultó en 2011 a su hermano, Miguel Ángel Calama, alto directivo bancario, implicado en el caso Banesto.

Del asombro ante la investigación ordenada sobre Zapatero y el exorbitante valor de las joyas encontradas, se ha pasado a un silencio espeso

El juez investiga a Zapatero por delitos muy serios: tráfico de influencias, organización criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales. En la pieza separada de las joyas, se le investiga por contrabando y delito fiscal. Las asignaturas están bien lejos de ser unas marías. Más bien son materias troncales del Código Penal que se acompañan con peticiones de muchos años de cárcel. Zapatero debe hilar muy fino en sus aclaraciones y respuestas a las preguntas que se le dirijan. Hay, además, conversaciones grabadas en EEUU al presidente de la aerolínea Plus Ultra, la empresa beneficiada por las presuntas gestiones de Zapatero, ante la Sepi y el Gobierno español, para obtener un préstamo de 53 millones de euros que reflotara la compañía durante la pandemia. Estas grabaciones, de las que Zapatero ha pedido al juez que investigue el procedimiento legal seguido y su custodia durante los cinco años transcurridos, están en el origen del caso.

Del asombro ante la investigación ordenada sobre Zapatero y el exorbitante valor de las joyas encontradas, se ha pasado a un silencio espeso. Su comparecencia en el Senado, el pasado 2 de marzo, queda muy lejos. Si allí negó cualquier relación con Plus Ultra y la existencia de cuentas bancarias en el extranjero, también reveló la extraña intervención profesional de sus hijas. En cualquier caso, ya nada será igual en la vida futura de Zapatero. Está ahora por determinarse, en un examen decisivo, el perímetro de sus actividades en el mundo de los negocios, presuntamente turbios.