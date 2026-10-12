Babieca, la cabra que acompañó a la Legión en el desfile del Día de la Fiesta Nacional

Con referencia al Cantar del Mio Cid apareció La Legión acompañada de Babieca, la cabra, que desfiló junto al Tercio Don Juan de Austria 3º de la Legión, en uno de los momentos más esperados e icónicos de cada desfile del Día de la Fiesta Nacional.

Luciendo sobre su lomo un manto Rojo y Blanco, con el emblema de la Legión y la VIII bandera, Babieca ha aparecido en el desfile junto al legionario más antiguo del bloque, el cabo Blázquez, y detrás de su cuidador Cristian Vázquez Olit, el cabo Olit, jefe de la escuadra de gastadores de la VIII bandera.

Manteniendo el trote rápido y con el chapiri, característico gorro de la legión, sobre su cabeza. De color tostado y con dos años y medio, fue una de las protagonistas de este desfile.

Acostumbrada a marchar

En entrevista con RTVE, el cabo Olit, afirmó que Babieca está acostumbrada a marchar con el tercio, pese a que esta fuera su primera vez en Madrid, al estar presente desde que tenía dos o tres meses con el tercio acostumbrándose a la marcha.

Su nombre es igual que el del caballo de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, y sustituye en este desfile al borrego macho, Baraka, que desfiló en 2025.