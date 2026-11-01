Crece la presión política para que Sánchez releve a Puente

El accidente ferroviario de Urda intensificó la presión política sobre el ministro de Transportes, Óscar Puente, después de que distintas formaciones reclamasen que asuma responsabilidades y dimita. El Partido Popular, el Frente Amplio, el PNV y Vox dirigieron sus críticas al titular de Transportes, mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participó en la reunión de coordinación y seguimiento de la emergencia.

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El Partido Popular acusó a Puente de intentar buscar “una cabeza de turco” en la gestión del accidente. Con esta expresión, los populares cuestionan la respuesta del ministro y ponen el foco en la asunción de responsabilidades por parte del departamento de Transportes. La formación considera que deben aclararse las circunstancias del siniestro y las decisiones adoptadas en relación con el sistema ferroviario.

También fue contundente el posicionamiento del Frente Amplio, que pidió directamente la dimisión de Óscar Puente. La formación considera que su salida constituye un “primer paso imprescindible”, situándose así entre quienes reclaman que las consecuencias políticas del accidente vayan más allá de las explicaciones públicas del ministro. Su petición plantea expresamente la necesidad de un cambio al frente del departamento como respuesta a lo ocurrido en Urda. También el Partido Nacionalista Vasco elevó sus exigencias al titular de Transportes. La formación considera que Puente tiene que “asumir responsabilidades” por el accidente ferroviario registrado en la localidad toledana. Aunque su reclamación se centra en la asunción de responsabilidades, su posicionamiento se suma a la presión política que afronta el ministro desde distintos sectores parlamentarios.

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, relacionó el posible cierre de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona con la responsabilidad del Gobierno en el accidente de Urda. Abascal sostiene que esta posibilidad demuestra que el Ejecutivo es “responsable” de la situación. Sus declaraciones trasladan también las críticas al conjunto del Gobierno y no únicamente al titular de Transportes.

Centro de coordinación

En este escenario, la participación de Pedro Sánchez en la reunión de coordinación y seguimiento de la emergencia adquirió especial relevancia institucional. El presidente del Gobierno siguió de cerca la evolución de la situación, mientras las formaciones políticas reclaman explicaciones sobre el accidente y las actuaciones desarrolladas tras el siniestro. La exigencia de dimisión formulada por el Frente Amplio, junto con las críticas del PP y las demandas de responsabilidades del PNV y Vox, sitúa a Óscar Puente en el centro de un debate que continúa abierto mientras se sigue esclareciendo lo sucedido.