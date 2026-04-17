España y Brasil firman un acuerdo para cooperar en materia de transformación del Estado

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y la ministra de Gestión e Innovación de Servicios Públicos de Brasil, Esther Dweck.

Durante la Cumbre hispano brasileña que se celebra en Barcelona, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y la ministra de Gestión e Innovación de Servicios Públicos de Brasil, Esther Dweck, reiteraron su compromiso a adoptar un Plan de Trabajo para cooperar en la transformación del Estado y avanzar en la mejora de la gestión pública.

Esta firma es un paso más en el plan que se viene diseñando desde la firma del memorando de entendimiento sobre esta materia rubricado en el G-20 de Brasil de julio de 2024.

Este acuerdo contempla una serie de actividades para su desarrollo entre abril de 2026 y junio de 2028. Entre ellas, destacan compartir guías y materiales educativos o mantener reuniones sobre uso de Inteligencia Artificial (IA) en el sector público.

Temas como la prevención de acoso y discriminación en la administración pública o intercambios de cooperación también están contemplados.

El objetivo del memorando firmado en 2024 es fortalecer la colaboración entre ambos países en áreas como gobierno digital, innovación, gobernanza de datos, gestión de personas, con especial atención al uso inclusivo, ético, seguro y eficiente de las tecnologías emergentes en las políticas públicas.

Como miembros del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), ambos países coinciden en la importancia de establecer una colaboración para el fortalecimiento de la administración pública y de las capacidades estatales convencidos de su contribución esencial al desarrollo y a la calidad de los servicios públicos.