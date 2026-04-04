Estatuto del Becario: así cambia la regulación de las prácticas en España

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REGULARIZACIÓN DE PRÁCTICAS
El Consejo de Ministros aprobó a principios de marzo el proyecto de Ley del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en la empresa, conocido como Estatuto del Becario, una norma que busca regular las prácticas y reforzar los derechos de estudiantes y jóvenes en formación.
El texto, pactado hace más de dos años entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos —pero sin el respaldo de la patronal—, inicia ahora su tramitación parlamentaria, un proceso que podría complicarse en el actual contexto político.
El Estatuto del Becario es una ley que pretende establecer un marco jurídico claro para las prácticas no laborales en empresas. Su objetivo es definir derechos, obligaciones y límites tanto para estudiantes como para empresas, así como fijar sanciones en caso de incumplimiento.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado esta norma como “la reforma laboral para las nuevas generaciones”. Según el Ejecutivo, la ley busca evitar abusos y garantizar que las prácticas tengan un carácter formativo real, sin sustituir puestos de trabajo.
Entre las principales novedades:
Las empresas estarán obligadas a compensar los gastos derivados de las prácticas, como transporte, alojamiento o manutención, según lo establecido en convenios o acuerdos.
Además, el Estatuto introduce un régimen sancionador con multas que pueden alcanzar:
Se considerarán infracciones graves, entre otras, la discriminación o el uso de becarios como sustitutos de trabajadores.
La norma establece límites claros:
Los estudiantes en prácticas tendrán derecho a:
También deberán cumplir normas internas, confidencialidad y prevención de riesgos laborales.
Entre sus responsabilidades:
El Estatuto del Becario debe ser aprobado por las Cortes Generales, lo que introduce incertidumbre sobre su futuro.
Las tensiones políticas y la falta de consenso, junto con críticas de universidades por no haber participado en su elaboración, podrían dificultar su aprobación definitiva.
El Gobierno ha habilitado el Buzón de las personas Becarias, gestionado por el Instituto de la Juventud (Injuve) junto a la Inspección de Trabajo.
A través de este canal, los estudiantes pueden denunciar:
El Estatuto del Becario supone un intento de poner fin a los abusos en las prácticas no laborales en España. Con más control, derechos y sanciones, el Gobierno busca garantizar que las prácticas sean una verdadera herramienta de formación y no una vía de precarización laboral.
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