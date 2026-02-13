Evacuadas más de 9.000 personas en Coimbra por inundaciones

La ciudad de Coímbra se encuentra en alerta máxima ante el riesgo de nuevas inundaciones, las primeras de este siglo. La crisis se precipitó hace dos días, cuando el desbordamiento de un dique en el río Mondego causó la rotura de la autovía A1, la principal vía de comunicación entre Lisboa y Oporto.

Aunque la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (Anepc) informó de que el caudal del río se encuentra más estable, el peligro no desapareció. “En este momento, con base en lo que ocurrió durante la noche, tenemos una situación menos grave, pero el riesgo de tener que evacuar la zona baja de Coímbra se mantiene hasta el final del día”, recalcó el comandante nacional, Mário Silvestre, quien pidió a la población que esté atenta a nuevos avisos.

Esta alerta respondió a la posibilidad evacuar preventivamente a unas 9.000 personas más, una cifra que se sumaría a los casi 3.600 ciudadanos que ya fueron desalojados el pasado miércoles antes de que el río se desbordara tras la rotura del dique.

La ciudad de Coímbra presenta una imagen inédita en su zona centro, donde se colocaron sacos de arena para proteger uno de los monumentos más importantes del país, la Iglesia de Santa Cruz.

Esta es solo una de las muchas medidas preventivas ante la posibilidad de que se produzca una inundación mayor, lo que llevó a muchos comerciantes a cerrar sus negocios y a las autoridades a decretar la clausura de las escuelas y de la Universidad de Coímbra.

La preocupación se centra también en los niveles de agua de la presa de Aguieira, que, aunque cayeron en la madrugada del ayer desde el 90% de su capacidad, podrían volver a subir.