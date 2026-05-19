El expresidente Zapatero y su entorno, los beneficiarios de la trama

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026

La Audiencia Nacional investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero dentro del caso relacionado con el rescate público concedido a la aerolínea Plus Ultra. La causa analiza si parte de los fondos otorgados durante la pandemia pudo utilizarse para operaciones irregulares vinculadas a intereses empresariales en Venezuela. El juez sostiene que alrededor de Zapatero operaba un entramado que habría utilizado su capacidad de acceso a cargos públicos para influir en decisiones administrativas. En el centro de esta red sitúa a la empresa Análisis Relevante, propiedad de un amigo del expresidente, Julio Martínez Martínez. Esta sociedad, sin plantilla propia, pagó a Zapatero por trabajos de consultoría y contrató también a sus dos hijas para labores de comunicación. Esa misma empresa recibió pagos de Plus Ultra por asesorías relacionadas con su actividad en Venezuela.

Durante los registros policiales apareció en su día un contrato que otorgaba a Martínez Martínez una comisión del uno por ciento del rescate si este se aprobaba, además de la existencia de una cantidad en efectivo cuya procedencia no estaba documentada. El juez interpreta estos elementos como indicios de que la consultora actuaba como intermediaria para canalizar beneficios derivados de la ayuda pública. La investigación incorpora además mensajes entre terceros en los que se menciona a Zapatero como figura influyente en las gestiones.

Datos de la presunta trama.

Del análisis financiero realizado a la trama, el juez señala que Zapatero y su entorno eran “los beneficiarios finales de la operativa”, ya que detecta “transferencias relevantes a cuentas de sus hijas, adquisiciones patrimoniales y cancelaciones anticipadas de préstamos, refirmando la utilización personal de los fondos obtenidos”. “La sociedad Análisis Relevante percibe fondos de Plus Ultra, Sofgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva por más de 941.000 euros, remitiendo posteriormente cantidades significativas a Zapatero (490.780) y a la sociedad What The Fav (239.755), de sus hijas”.

A ello añade que “Inteligencia Prospectiva canaliza casi 1,2 millones de euros hacia Análisis Relevante, What The Fav y Gate Center, y estas entidades redistribuyen fondos hacia Zapatero y su entorno familiar”. Para el instructor, las evidencias analizadas —conversaciones intervenidas, correos electrónicos, reuniones institucionales, contratos y pagos— permiten sostener que Zapatero ejercía un “liderazgo efectivo”.