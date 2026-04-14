Feijóo sobre la regularización: "Se transmite la idea de que España es un chollo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que la entrada en vigor del Real Decreto que permite la regularización extraordinaria de migrante, no es humanitaria, "alienta a las mafias" y traslada el mensaje de que España "es un chollo".

En respuesta a la carta a la ciudadanía publicada por Pedro Sánchez en redes sociales, el líder del Partido Popular expresó “la gente ni quiere más cartitias, quiere más ayudas”.

En su intervención ante diputados y senadores en la reunión plenaria del Grupo Popular celebrada en el Congreso, Feijóo ha subrayado que su partido está "absolutamente en contra de la regularización masiva e irresponsable de un millón de inmigrantes irregulares", cuya entrada en España se produce "sin ningún tipo de garantías" y "sin exigencias".

Destacó que esta regularización va en contra de las Cortes Generales, recordando que se votó en el Parlamento y "perdieron" esa votación. Agregó "va en contra de Europa, porque va en contra del pacto de migración y asilo defendido por la mayoría del Parlamento Europeo".

Feijóo ha indicado que el PP defiende "firmemente que España tenga una política migratoria legal, ordenada y compatible con la legislación europea que proteja a quienes han llegado a España y, por su puesto, que proteja a los españoles".

Una decisión “inhumana, injusta, insegura e insostenible”

El líder del Partido Popular afirmó que serán los ciudadanos los que sufrirán en sus propias carnes más pronto que tarde esta decisión del gobierno.

"No compartimos esta regularización de más de un millón de inmigrantes irregulares por cuatro razones: porque es inhumana, porque es injusta, porque es insegura y porque es insostenible", sentenció Feijóo.

Inhumana por alentar a mafias y traslada el mensaje que España “es un chollo” además de, perjudicar a los propios inmigrantes que llegaron de forma legal y están aportando.

Insegura porque no hay condiciones ni exigencias suficientes y no se sabe ni a cuántas personas afecta.

Insostenible porque "se está haciendo sin memoria económica, sin ningún tipo de previsión de coste". Además, señaló que sobrecarga de manera irresponsable el Estado del Bienestar.

"La sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda, las políticas de empleo, todo esto va a sufrir una fuerte demanda adicional, sin ningún tipo de planificación y sin financiación, y sin que nadie haya explicado quién se hace cargo", dijo Feijóo.

Ante esto el jefe de la oposición se comprometió a "utilizar todos los instrumentos" a su alcance "para mitigar desde la oposición todos los disparates que se están haciendo" desde el Gobierno de Pedro Sánchez.