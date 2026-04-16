El Gobierno obligará desde octubre a usar el prefijo "400" en las llamadas comerciales

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha publicado este jueves una resolución que establece que, desde el próximo mes de octubre, todas las llamadas comerciales deberán realizarse desde una numeración de nueve dígitos que comience por el código "400", lo que permitirá a los usuarios identificar fácilmente este tipo de llamadas.

De esta forma, las operadoras telefónicas obligarán, a partir de octubre, a todas las empresas a efectuar las llamadas comerciales siempre con un número "400", según ha anunciado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en declaraciones a los medios de comunicación antes de la segunda jornada del Ametic AI Summit 2026.

"Mediante la presente resolución se atribuye un código específico de numeración del Plan Nacional de Numeración Telefónica destinado a la realización de llamadas comerciales, en particular el segmento 400 (números de nueve dígitos identificados por los dígitos NXY=400), con el fin de reforzar la claridad en el uso de los recursos públicos de numeración, facilitar la identificación de este tipo de comunicaciones y promover un uso más eficiente de dichos recursos", según se desprende de la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esa nueva numeración estará operativa en seis meses y, desde ese momento, en octubre, los operadores bloquearán las llamadas que no se realicen desde la numeración asignada, lo que supone un cambio relevante en la operativa del sector.

Así se da cumplimiento a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC), aprobada en diciembre pasado, que incluía la obligación de que las llamadas comerciales tuvieran un código numérico específico.

Los números que comienzan con el código "400" serán unidireccionales; es decir, los usuarios únicamente podrán recibir llamadas, lo que refuerza la protección frente a posibles fraudes o suplantaciones. De esta manera, se evita el riesgo de devolver llamadas a números desconocidos.

"Eso no es lo mismo que el número que pueda tener la atención al usuario. Si usted ya es cliente de una compañía, puede que tenga alguna gestión que hacer con esa empresa y, para eso, estarán los números "800" y "900", que son de atención al usuario", ha explicado.

En concreto, los números "800" y "900" sí permiten la llamada de vuelta porque, tal y como ha señalado López, "son para un cliente de la compañía que tenga que llamar por cualquier cuestión como usuario".

192 millones de llamadas y 17 millones de SMS bloqueados

López ha recordado que el Gobierno aprobó el pasado mes de diciembre una ley de protección al consumidor, así como un plan de lucha contra las estafas telefónicas y de refuerzo de la identificación, destacando el derecho de la ciudadanía a distinguir claramente las llamadas comerciales.

"Saben que muchas veces hemos sufrido todos llamadas desde un número móvil que hemos cogido pensando que era un familiar, un amigo o alguien conocido, y luego resultaba ser una llamada comercial. Pues bien, con las medidas que hemos puesto hasta ahora hemos conseguido bloquear ya 192 millones de llamadas y 17 millones de SMS", ha anunciado el ministro.

En este contexto, ha agradecido la colaboración de las empresas de telecomunicaciones que han aplicado las medidas tomadas por el Gobierno "hace meses", lo que ha permitido un avance significativo en la protección del usuario.

Registro de la CNMC

Por otro lado, el ministro también ha avanzado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contará, a partir del 7 de junio, con un registro oficial donde figuren todos los organismos, empresas y entidades que puedan enviar SMS a los usuarios, con el objetivo de evitar la suplantación de identidad.

"Faltaba la identificación de los SMS para evitar que se suplante la identidad. Todos hemos recibido alguna vez un SMS falso de alguna compañía o incluso de alguna institución. Pues también les puedo decir que por fin vamos a conseguir que la CNMC tenga un registro oficial donde estén todos los organismos, las empresas y las entidades", ha indicado López, señalando que quienes estén inscritos en ese registro podrán realizar esos envíos de SMS "masivos".

"A partir de junio, se acabaron los SMS suplantando la personalidad de empresas, de compañías, de bancos, de energéticas o de entidades del Gobierno, que eran falsos", ha sentenciado el ministro sobre esta medida, que forma parte del "Plan antiestafas telefónicas y por SMS" del Gobierno.