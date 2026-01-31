Huelva tendrá un monumento en recuerdo de las víctimas en Adamuz

El Ayuntamiento de Huelva mantuvo un encuentro con la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Santo Ángel en la que abordaron la propuesta presentada por el colectivo para la construcción de un monumento homenaje en memoria de las víctimas y afectados por el trágico accidente ferroviario de Adamuz.

Tal y como precisó el Consistorio local en una nota, en la reunión participaron la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; el teniente de alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente, Felipe Arias; la concejala de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce; la concejala de Recursos Humanos, Régimen Interior y Modernización Digital, Elena Pacheco; y el concejal de Presidencia y Relaciones Internacionales, Alfonso Castro, quienes conocieron el proyecto trasladado por la asociación y mostraron la disposición municipal para su desarrollo, “comprometiéndose a estudiar junto al colectivo la ubicación más adecuada para el monumento, que se situará en un espacio municipal lo más cercano posible a la estación ferroviaria”.

Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, agradeció la iniciativa destacando el valor emocional del proyecto y agradeció a la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Santo Ángel este proyecto “tan necesario y cargado de sensibilidad, para el que nos ponemos a disposición para que pueda ser pronto una realidad”.

Al respecto, la alcaldesa, aseguró que para la Administración local “es fundamental que Huelva conserve para la posteridad el recuerdo de las víctimas de este trágico accidente”.