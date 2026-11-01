Los maquinistas piden limites de velocidad si se cae el sistema de seguridad LZB

El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) reclamó que se adopten medidas con carácter “urgente” para que no se repiten sucesos como el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y pidió que se impida que los trenes puedan reanudar la circulación con marcha normal cuando haya más de un tren en el mismo cantón y caigan los sistemas ERTMS o LZB.

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En un comunicado, informó de que solicitó a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) “con carácter urgente” la adopción de medidas con el objetivo de “clarificar y modificar” la norma que regula el sistema LZB y “aquellos aspectos similares que comparte” con el ERTMS. En concreto, propone impedir que se pueda reanudar la marcha con marcha normal en aquellas situaciones en las que sea susceptible que pueda haber más de un tren en el mismo cantón de Bloqueo de Señalización Lateral (BSL) cuando deja de funcionar el ERTMS o el LZB.

Finalmente, afirma que seguirá colaborando con “todos los aspectos que puedan surgir” relacionados con esta investigación y con otras en curso, con el fin de que “no se vuelvan a repetir sucesos” como este. El sistema LZB (siglas del término alemán Linienzugbeeinflussung, que se traduce como “líneas de control del tren”) es un mecanismo de protección de los trenes para líneas de alta velocidad que supervisa la circulación del mismo, su velocidad y su posición para garantizar la seguridad.

Retirada de enseres

Por otra parte, ayer dio comienzo la retirada de enseres personales de los viajeros que iban en los dos trenes implicados en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) del pasado miércoles. Así lo indicó ayer, en declaraciones a los medios en Urda, el portavoz de la Guardia Civil, Pedro Pablo Garrido, quien explicó que aunque “los trabajos en los trenes van a ir sobre la marcha” se levantarán varios de los vagones afectados.

Respecto a la retirada de enseres, el portavoz de la Guardia Civil comentó que el procedimiento con las maletas consiste en identificarlas “de diferentes maneras” -algunas vienen identificadas ya con el nombre de la persona- y que lo que la Guardia Civil hace es guardarlas “en un lugar seguro, en el que nadie pueda tener acceso” para posteriormente entregárselo a las empresas -Iryo y Renfe-.

En cuanto a la retirada de escombros, señaló que “todo el amasijo de hierros” que ya está asegurado “se ha podido retirar con seguridad” y lo están transportando diferentes camiones, aunque sólo está saliendo de la zona afectada “lo que por parte de los jueces” se indica que puede salir. El portavoz de la Guardia Civil confirmó que dos unidades caninas continúan trabajando sobre el terreno de forma coordinada con las grúas, para que una vez que se mueva el amasijo de hierro, el perro y su guía “entren con seguridad y puedan hallar algún tipo de resto biológico que nos ayude a identificar a las personas que están desaparecidas”.