Muere un menor y tres personas resultan heridas de gravedad al derrumbarse una fuente en la celebración del Mundial

Un adolescente de 13 años ha muerto en Ciudad Rodrigo (Salamanca) y otras tres personas han resultado gravemente heridas mientras participaban en las celebraciones por la victoria de la selección española en el Mundial de fútbol.

El menor se encontraba en el interior de la fuente del Árbol Gordo, junto a otros jóvenes que festejaban el triunfo del combinado nacional, cuando parte de la estructura cedió debido a la aglomeración de personas. Como consecuencia del derrumbe, una piedra se precipitó sobre la víctima, causándole heridas de extrema gravedad.

Varios agentes de la Policía Local de Ciudad Rodrigo acudieron de inmediato al lugar e intentaron asistir al menor. Los efectivos retiraron los restos del derrumbe para poder liberarlo, según informaron fuentes del propio cuerpo policial a Europa Press. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el adolescente acabó falleciendo a causa de las lesiones sufridas. Además de la víctima mortal, otras tres personas que se encontraban en la zona resultaron gravemente heridas y precisaron asistencia sanitaria.

Tras conocerse la tragedia, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha decretado tres días de luto oficial por la muerte del menor. En un comunicado difundido a través de las redes sociales, el Consistorio trasladó sus condolencias a la familia y amigos de la víctima y destacó que "toda la ciudad de Ciudad Rodrigo siente esta pérdida y acompaña a la familia y amigos del menor en su dolor".

La corporación municipal lamentó que "lo que tenía que haber sido una celebración por la victoria en el Mundial de Fútbol de la Selección Española se ha convertido en una tragedia para el conjunto de la sociedad mirobrigense" y expresó también su deseo de una pronta recuperación para las demás personas afectadas por el suceso.

Como muestra de duelo, el Ayuntamiento anunció que las banderas municipales ondearán a media asta entre los días 20 y 22 de julio, ambos inclusive, en recuerdo del menor fallecido.

El accidente de Ciudad Rodrigo ha sido el incidente más grave registrado durante una noche en la que miles de personas salieron a las calles de toda España para celebrar la conquista del segundo Mundial de la selección. Desde Madrid hasta Valencia, Sevilla, Zaragoza o Tenerife, plazas y avenidas se llenaron de aficionados con banderas y camisetas de la Roja en unas celebraciones que, en líneas generales, transcurrieron sin incidentes de relevancia y que quedaron marcadas por la tragedia vivida en la localidad salmantina.