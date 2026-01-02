Las navidades dejan hasta ahora 19 muertos en incendios

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, confirmó que los fallecidos en el incendio del 1 de enero en una vivienda del distrito madrileño de Carabanchel son una mujer de 90 años y dos hermanos de 56 y 66 años, que fueron localizados ya sin vida abrazados en el interior del cuarto de baño.

El delegado señaló que en las próximas horas la Policía Científica podrá acceder al interior del inmueble y entonces se podrán conocer más detalles en torno a lo sucedido y el origen de un incendio que tan solo afectó a la vivienda situada en el tercer piso del bloque. Martín abogó entonces por esperar a que la Policía Científica pueda realizar su trabajo para hablar entonces de las causas del incendio. Sin embargo, sí que ha señalado que los dos hermanos fueron localizados en el cuarto de baño y la madre en otra estancia de la casa.

El incendio se originó en la tercera planta de un bloque de viviendas de la calle Moreno en Carabanchel, a cuyo interior los bomberos tuvieron muchas dificultades para entrar debido a que había una puerta acorazada, que tuvieron que romper, según informó el jefe de guardia de Bomberos de Madrid, Juan José García.

Una vez dentro del domicilio, los efectivos comprobaron que el fuego era “muy virulento” y que la vivienda estaba inundada de humo, con mucha temperatura. Es durante la extinción del fuego cuando se encuentran los cuerpos sin vida de tres personas, dos de ellas fallecidas por inhalación de humo y una tercera por quemaduras.

SINIESTROS EVITABLES

Hasta el momento, al menos 19 personas fallecieron por incendios en viviendas desde el pasado 24 de diciembre: hubo cinco fallecidos en Andalucía, tres en Galicia y Madrid, dos en Canarias, Extremadura y Comunidad Valenciana y uno en Castilla-La Mancha y Cataluña. Además de en Madrid, también se produjo un fallecido el 1 de enero en una localidad de Cáceres. Se trata de un hombre de 53 años que moría en Ceclavín, tras incendiarse el 1 de enero a las 22:00 horas un inmueble.

Asimismo, el pasado miércoles murió en Nou Barris (Barcelona) una mujer de 83 años en un incendio que comenzó a las 17:00 horas del día de Nochevieja. Por otro lado, dos personas fallecieron en sendos incendios en un domicilio el pasado 30 de diciembre. En primer lugar, una mujer de 25 años resultó intoxicada en Crevillente (Alicante) y, tras ser reanimada en dos ocasiones por los equipos de emergencias, falleció en el hospital de Vinalopó. En segundo lugar, un hombre de 83 años falleció en una vivienda de Hervás (Cáceres).

Además, en Taha (Granada) murió un hombre de 53 años por inhalación de humo en su domicilio durante la madrugada del pasado lunes. Durante la tarde del mismo día, en Lucena (Córdoba) falleció una persona de identidad desconocida. De igual manera, los equipos de emergencia valencianos encontraron el cuerpo calcinado de una mujer de 79 años el pasado sábado tras apagar el fuego en un edificio. Estos diez fallecidos se suman a los 9 que se produjeron durante las fiestas de Navidad, entre el 24 y el 26 de diciembre.

Los Bomberos y Protección Civil inciden en medidas de prevención Aunque cada caso está siendo investigado de forma individual, los servicios de emergencia recuerdan que durante la Navidad aumenta el riesgo de incendios en el hogar debido a factores como el uso intensivo de estufas, braseros y calefactores eléctricos, el mal estado de instalaciones eléctricas, las velas decorativas y elementos navideños inflamables o descuidos en la cocina durante la preparación de comidas y cenas. Desde los cuerpos de bomberos y protección civil insisten en la importancia de reforzar las medidas de prevención, especialmente en invierno. Recomiendan revisar los sistemas de calefacción, no sobrecargar enchufes y contar con detectores de humo, que pueden ser clave para salvar vidas. Las autoridades subrayan que la mayoría de los incendios domésticos pueden evitarse con medidas básicas de seguridad y una vigilancia constante de los elementos de riesgo. Tanto desde los bomberos como desde protección civil hacen una serie de recomendaciones para evitar sustos. Entre ellos, supervisar la cocina, mantener distancias seguras en calefactores, no sobrecargar enchufes, apagar velas y cigarrillos, revisar instalaciones y tener detectores de humo, además de actuar con rapidez ante olores a gas, ventilar y llamar al 112 sin encender nada. También recalcan que en viviendas antiguas es necesario prestar atención al estado de las instalaciones eléctricas y al uso de regletas para enchufar aparatos, que se recomienda no sobrecargar.